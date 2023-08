A Termoli la mostra “Sub tutela Dei. Il giudice Rosario Livatino”

Il Centro Culturale “Il Circolo dei Lazzari” di Termoli, in collaborazione con la Diocesi di Termoli-Larino ed il Comune di Termoli, nell’ambito delle iniziative per l’Estate Termolese, ha promosso l’esposizione della mostra “Sub tutela Dei. Il giudice Rosario Livatino”.

La mostra verrà allestita presso la Casa Museo Stephanus, in Piazza Duomo, a Termoli e sarà visitabile da lunedì 28 agosto fino a domenica 3 settembre, con apertura dalle ore 21.00 alle ore 23.00.

Questa iniziativa culturale mira a rendere noto al grande pubblico la straordinaria figura di Rosario Livatino, magistrato siciliano che ha operato per tutta la sua carriera nell’Agrigentino, ucciso dalla mafia nel 1990, all’età di 38 anni, e beatificato il 9 maggio 2021.

Il giudice, noto anche come “giudice eroe”, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della magistratura italiana. Attraverso il suo coraggio e la sua determinazione nel contrastare la mafia, ha dimostrato che la giustizia può prevalere anche in circostanze avverse.

L’evento di apertura, durante il quale interverrà il dr. Luigi Catelli (magistrato), avrà luogo lunedì 28 agosto alle ore 21.00 presso la sede espositiva.