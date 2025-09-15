A Petacciato la III Collettiva d’Arte al Colle degli Ulivi

Il Colle degli Ulivi di Petacciato ospiterà domenica 21 settembre 2025, dalle ore 15.00 alle 22.00, la terza edizione della Collettiva d’Arte, un appuntamento che riunisce artisti ed espressioni creative eterogenee in una cornice unica, immersa nella natura.



La mostra collettiva nasce dal desiderio di offrire al territorio un momento di incontro e riflessione attraverso l’arte, intesa come linguaggio universale capace di generare emozioni, visioni e dialogo. Il filo conduttore di questa edizione è la ricerca di bellezza, autenticità e libertà espressiva: un invito a superare antagonismi e a riscoprire il valore della creatività condivisa.



Esporranno le loro opere: Vittoria Baratta, Stefano Barbaresco, Moreno Biasi, Giovanni Chiarullo, Nicola Ciaccia, Vincenzo Cupaioli, Silvana Di Paola, Francino, Michele Losito, Massimo Maglione, Nicola Pellilli, Amelia Piscolla, Gabriella Tomarro, Federico Timo, Luana Valle, Susi Vergato, Tommaso Verna, Gianni Viglione.



La Collettiva d’Arte al Colle degli Ulivi si conferma così un punto di riferimento per la valorizzazione della creatività locale, offrendo al pubblico un percorso tra pittura, scultura e installazioni che testimoniano la vitalità culturale della regione Molise.



Sede dell’evento: Colle degli Ulivi – Strada Comunale Via dei Bagni (SNC), Petacciato

Data e orari: domenica 21 settembre 2025, dalle 15.00 alle 22.00

Per informazioni sulla location: www.agricolledegliulivi.com