A Oratino rivive l’antico rito del fuoco ” la faglia” (VIDEO)

Il paese alle porte di Campobasso ha celebrato “La Faglia” una delle manifestazioni più sentite e tradizionali, legate all’antico rito del fuoco e in grado di richiamare decine di visitatori. Evento nel pomeriggio di ieri 28 dicembre , anzichè il giorno della Vigilia di Natale, rinviato a causa del maltempo.

VIDEO

La Faglia di Oratino è un antico e suggestivo rito del fuoco che si svolge ogni anno la Vigilia di Natale nel borgo di Oratino (CB), dove un’enorme torcia di canne (la “faglia”, lunga circa 13 metri e pesante tonnellate) viene trasportata a spalla da circa 50 uomini, issata e incendiata davanti al campanile della Chiesa Madre, simboleggiando la nascita di Cristo, la fecondità e il passaggio dal solstizio d’inverno, unendo origini pagane e cristiane.