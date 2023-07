A Monteroduni la seconda edizione di Rotae in Rock 2023

Si avvicina la seconda edizione del Rotae in Rock 2023 organizzata dall’associazione Officina Monteroduni Spazio Aperto. Manca meno di un mese, infatti, all’esibizione delle band romane Giuda e kuTso sul palco del festival rock monterodunese il 12 agosto 2023 nella spettacolare cornice dei giardini del castello Pignatelli di Monteroduni (IS).

Per i Giuda, la tappa di Monteroduni è stata inserita in un tour europeo che li vedrà esibirsi in Francia, Svizzera, Germania, Austria oltre alle italiane Torino, Roma, Genova e Pisa. Inoltre, recentemente la loro “Here Comes Saturday Night” coverizzata dai Fall Out Boy è stata scelta dalla statunitense NBC sports come colonna sonora del “2023 Big ten conference football season”.

I kuTso, che nel 2015 con il brano Elisa arrivarono al secondo posto tra le nuove proposte del festival di Sanremo, si esibiranno in formazione completa in quella che sarà l’unica tappa molisana del loro TATANKA TOUR 2023.

Oltre alle due band romane, il palco del Rotae in Rock vedrà esibirsi diversi gruppi locali, tra cui i Blind Ride (Campobasso), i Crystal Balls (Isernia e Castel di Sangro) e i monterodunesi Alza lo sguardo, Davide Schultz e Antonio Evangelista. Ad aprire i concerti saranno, invece, i bambini di Monteroduni diretti dal maestro Paolo Zampogna. In attesa di definire gli ulteriori gruppi che completeranno il pomeriggio dedicato all’esibizione delle band locali proponiamo il programma della giornata:

· ore 12:00 aperitivo

· ore 16:00 esibizione band locali

· ore 20:00 kuTso e a seguire Giuda

· ore 24:00 dj set

Il Rotae in Rock non è solo musica: saranno presenti anche street food e drink per un evento a ingresso gratuito circondati dalle torri e dalle mura del castello Pignatelli.

Appuntamento, dunque, al 12 agosto 2023 presso i giardini del Castello Pignatelli di Monteroduni (IS).

Per maggiori info: www.officinamonteroduni.it

________________________________________________________________________________

Gli Ospiti principali

I Giuda nascono a Roma nel 2007 e, con il loro sound unico rock ‘n’ roll rielaborato in maniera originale e contemporanea, hanno in breve conquistato il globo.

Esordiscono nel 2011 con l’LP Racey Roller, prodotto dalla Dead Beat Records. Seguono Let’s do it again (Damaged Goods/Tko) nel 2013, Speaks Evil (Burning Heart Records) nel 2015 ed E.V.A. nel 2019 (Rise Above Records) accompagnati da un’incessante attività live, sia in Europa che negli Stati Uniti, che li vede prendere parte ad alcuni dei festival internazionali più importanti condividendo il palco con artisti come Franz Ferdinand, Placebo, Airbourne, Faith No More e tanti altri.

I kuTso nascono nel 2006 a Roma e già nel 2007 arriva una prima svolta con la vittoria dell’Heineken Jammin Festival Contest. Molto intensa l’attività live della band che riesce a calcare palchi prestigiosi partecipando al Concerto del Primo Maggio di Roma nel 2014 e condividendo il palco in numerosi altri importanti appuntamenti nazionali con artisti come Caparezza, Fabrizio Moro, Nobraino, Marta sui Tubi e Linea 77.

Nel 2013 esce il primo album ufficiale, Decadendo (Su Un Materasso Sporco), cui seguono Musica Per Persone Sensibili (IT.POP) nel 2015 e Che effetto fa? (Wing/Goodfellas) nel 2018. Nel 2015 partecipano alla 65ª edizione del Festival di Sanremo tra le nuove proposte e si classificano al secondo posto con il brano Elisa vincendo il premio Assomusica.

Le band locali

Il progetto Blind Ride prende vita a Campobasso nel 2019. Nel 2020 il loro primo lavoro “Too Fast for a Sick Dog”, un EP di Hardcore Punk con influenze noise, garage e post punk, viene pubblicato in collaborazione con “Mastice Prod.”

Nell’estate 2022 la band entra nel roster di Overdub Recordings. Anticipato dai singoli “Surrogate of a Dream” e “Realationship Goals” il 10 febbraio viene rilasciato il loro nuovo album “Paranoid-Critical Method”.

I Crystal Balls sono una hard rock/heavy metal band di cinque componenti nata tra Isernia e Castel di Sangro. Propone pezzi inediti e cover dei mostri sacri del glam rock e hair metal anni ’80 e non solo.