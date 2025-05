A Montagano il concerto “La musica, via della bellezza”

Il Comune di Montagano, in collaborazione con il Coro Polifonico di Montagano, nell’ambito delle attività culturali per l’anno giubilare, sabato 24 maggio 2025 organizza il concerto dal titolo “LA MUSICA, VIA DELLA BELLEZZA” che si terrà nella splendida cornice dell’Abbazia di Santa Maria di Faifoli alle ore 20.00.

Si esibiranno il Coro Polifonico di Montagano, diretto dai Maestri Barbara Chiesi e Giuliano Mariano, accompagnati dall’organista Pietromario Mariano, e “I Galanti Perosi”, ensemble di Oboi e Clarinetti, diretti dal Maestro Lelio Di Tullio, con la collaborazione dei Professori Maurizio Marino, Marzia Marinelli e Michele Nardolillo.