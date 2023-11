A lezione di poesia: Tiziana Antonilli incontra i giovani lettori a Ti racconto un libro Infanzia

L’importanza del linguaggio ‘irriverente’ al centro dei laboratori di poesia nell’ambito dell’iniziativa a cura dell’Unione Lettori Italiani e del Comune di Campobasso pensata per i bambini

Imparare a capire il mondo attraverso una vera e propria rivoluzione del linguaggio. È questo lo scopo del laboratorio poetico di Tiziana Antonilli, scrittrice e poetessa campobassana, che sarà protagonista dei prossimi incontri di Ti racconto un libro Infanzia, il progetto parallelo dedicato ai più piccoli di Ti racconto un libro 2023 il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione – promosso e sostenuto dal Comune di Campobasso e realizzato dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso.

Una due giorni dedicata interamente ai bambini e ai ragazzi, per condurli nelle tante realtà che possono scaturire da un cambio di prospettiva operato attraverso la parola poetica.

Un laboratorio poetico per l’infanzia parte da una carica innovativa innata e la tramuta in gioco, in sapere, in sperimentazioni linguistiche che approdano anche al non-senso e al fuori-senso, all’inclusione di un linguaggio sempre più ibrido. Ma un laboratorio è anche educazione alla lettura e all’esplorazione del già scritto per impadronirsi, con senso critico, dei frutti maturati. La concezione che il poeta ha del mondo è sempre in contrasto con il proprio tempo, ‘contropelo rispetto al mondo ’ per dirla con le parole del poeta Mandel’stam. Una lezione importante soprattutto per le nuove generazioni.

Mercoledì 29 e giovedì 30 novembre, alle ore 9 e 11, nelle scuole primarie e medie del capoluogo, l’autrice sarà quindi alla guida dei laboratori poetici intitolati Versi in gioco, pensati nel rispetto delle differenti età dei partecipanti, e che si articolano in varie fasi. Dal ‘riscaldamento’, puro gioco con le parole per entrare nella giusta predisposizione, alla produzione semi-guidata di testi per giungere in fine alla creazione libera. La dimensione ludica è il filo rosso delle attività proposte. I laboratori terminano con un atto di creatività corale in cui il gioco si accompagna a un momento di riflessione.

Nel pomeriggio di giovedì 30 novembre l’autricesarà di nuovo in compagnia dei piccoli lettori, per Favole a merenda, in programma alle ore 16.30 nella Bibliomediateca comunale di via Roma a Campobasso. L’appuntamento si conferma tra i più attesi dai bambini e dalle famiglie registrando livelli di grande partecipazione. Come da tradizione, l’incontro si concluderà con una gustosa merenda da condividere tutti insieme.

Gli appuntamenti di Ti racconto un libro Infanzia riprenderanno il prossimo anno, con nuovi imperdibili incontri pensati proprio per i più piccoli.