A Jelsi la 22ª Festa di San Amanzio

l 23 e 24 giugno si svolgerà a Jelsi (Cb) la 22ª Festa in onore di San Amanzio, organizzata e promossa dall’Associazione culturale “Centro Studi di storia, cultura, tradizioni e territorio SAN AMANZIO”.

Un’avventura nata nel “lontano” 2002, l’idea di proporre un progetto che coinvolgesse cultura e divertimento, fare da ponte tra la tradizione e il presente con lo sguardo rivolto al futuro e all’identità di una comunità: è lunga la strada percorsa da “Quelli di San Amanzio”, un gruppo di amici che nel tempo è diventato un collettivo eterogeneo e sempre più coinvolgente.

Quest’anno l’evento vuole ribadire la vicinanza e la condivisione di diritti fondamentali della persona umana, soprattutto dal punto di vista delle donne, ponendosi idealmente al loro fianco contro la violenza di genere, gli stereotipi e i pregiudizi.

Si inizierà venerdì 23 con il vitello intero allo spiedo, uno degli “ospiti” più attesi dai fan di tutte le età. In serata seguirà poi il concerto delle Roipnol Witch, rock band al femminile con alle spalle un ventennio di attività in giro per tutta la Penisola, donne ribelli e anticonvenzionali che traducono in musica la loro voglia di libertà, di critica e di espressività artistica.

Sabato 24 alle ore 18 sfilerà la processione in onore del Santo martire, alle ore 20 l’altro importante momento gastronomico, con la sagra della “Pizza vonta, ventresca e paparoglie”, cui seguirà un doppio appuntamento musicale: l’irriverenza e la stravaganza degli Anna dai capelli rock alle ore 21:00 e, in successione, l’esibizione delle Testharde, un quartetto di sole donne che hanno come missione l’evangelizzazione dell’hard rock!