A Guglionesi “Intrecci artistici e culturali”: una mostra del merletto e delle arti tessili

Sabato 8 luglio alle ore 17,00 verrà inaugurata a Guglionesi, all’interno della villa comunale “Castellara”, la I° mostra di merletto a tombolo e delle arti tessili dal titolo: “Intrecci artistici e culturali”.

Nelle sue molteplici varianti territoriali, la lavorazione del tombolo e delle arti tessili è presente in tutte le regioni italiane e costituisce un felice connubio tra arte e cultura che contraddistingue l’identità dei luoghi, la cultura e la tradizione degli stessi, componentefondamentale dell’offerta turistica complessiva dei territori.

I preziosi manufatti della “mostra” racconteranno la storia dei diversi territori di provenienza. Non uno sguardo nostalgico al passato, ma un’occasione per riaffermare l’importanza “economica e sociale” dell’artigianato artistico e tradizionale nei suoi diversi aspetti culturali, storici, ambientali, economici e ricreativi. A cura del Parco Letterario e del Paesaggio “F.Jovine”, della sede cittadina Arci, del locale circolo Anpi, con il patrocinio del comune di Guglionesi, “Intrecci artistici e culturali” animerà, fino al 27 agosto – per info tel. 333 3017379, l’intera estate a Guglionesi e costituirà l’occasione per “riannodare” alcuni percorsi progettuali, già avviati, tesi proprio a: valorizzare e promuovere la lavorazione dei merletti e delle arti tessili; favorire la trasmissione generazionale delle conoscenze e del “saper fare” (altrimenti a rischio di estinzione); generare nuovi processi di sviluppo economico e sociale. Tra questi percorsi progettuali figurano senz’altro: il protocollo d’intesa, sottoscritto presso la Sala Consiliare del Comune di Guglionesi, e il “contratto di rete” sottoscritto presso il palazzo della “Provincia di Isernia” nel gennaio 2022. Sarà l’occasione per riscoprire la tradizione tessile locale con i suoi saperi inutilizzati, per generare, alla luce delle nuove tendenze di settore e delle strategie adottate dalla Commissione Europea, nuove dinamiche economiche e sociali di sviluppo locale.

Parleremo, quindi, della campagna “ReSet the trend”, lanciata dalla Commissione Europea tesa promuovere una “moda durevole, riciclabile, priva di sostanze pericolose e rispettosa dei diritti sociali e ambientali” e del progetto “Slow Fashion Italy”, presentato nei mesi scorsi, teso a riscoprire, attraverso il recupero/riutilizzo della lana molisana (da rifiuto speciale a preziosa materia prima), la tradizione tessile locale (che affonda le sue radici nella “transumanza” – inserita dall’Unesco tra i patrimoni culturali dell’umanità) e, con essa, quella di un patrimonio di competenze creative e manifatturiere moda che contraddistingue il nostro territorio.

Sarà l’occasione, inoltre, per riscoprire, attraverso il paradigma (visione) dell’Economia Civile e le parole del prof. Zamagni (cittadino onorario di Guglionesi), l’importanza sociale, oltreché economico, del lavoro artigiano e il suo ruolo nei processi di rigenerazione e sviluppo del territorio.

L’esposizione sarà animata dalla quotidiana attività del “corso di merletto a tombolo” diretto da Bianca Gentile e avrà per cornice:

* la mostra biografica su Primo Levi composta da 30 tavole disegnate da Alessandro Ranghiasci e commentate/sceneggiate da Matteo Mastragostino che, con un linguaggio semplice e diretto, ci aiuta a conoscere la sconvolgente vergogna dei campi di concentramento;

* la mostra “L’Italia della Costituzione” che ripercorre, con immagini e parole, le tappe più importanti per la storia del nostro Paese (25 aprile 1945, 2 giugno 1946, 1 gennaio 1948 – data di entrata in vigore della Costituzione);

* la mostra su Francesco Jovine e sul suo romanzo “Le Terre del Sacramento” (ambientato tra Casacalenda e Guardialfiera) che racconta, attraverso immagini e testimonianze scritte, l’appassionante storia della lotta per le terre che contrassegnò la storia del nostro Paese e che rese le masse contadine e bracciantili “protagoniste” della (ri)costruzione economica e morale del nostro Paese. Animazioni tecniche in occasione del Festival Blues venerdì 15 agosto. Il 22 sarà ospite presso la Casa del Fanciullo la merlettaia simbolo di Pescocostanzo, la maestra Filomena Monte Fellegara.