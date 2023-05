A Colle d’Anchise torna la tradizione de “R Puogliar d ‘ Maj” (video)

Una delle tradizioni popolari, di epoca antichissima, è quella che si svolge ogni anno la prima domenica di maggio : R Puoajar d ‘ Maj.

Colle D’Anchise è uno dei quattro paesi molisani in cui questa tradizione è ancora viva, insieme a Fossalto, Lucito e Acquaviva Collecroce.

Fin da tempi oramai lontani, la gente del posto riveste un cono di ferro con fiori di campo di ogni genere e lo porta in giro per case e contrade del paese. Da qualche anno è il gruppo folkloristico che rinnova la tradizione in costume tipico, e sorprende il fatto che il gruppo è rappresentato da tutte le età, iniziando dai piccolissimi cittadini di Colle d’Anchise. L’obiettivo è di valorizzare il paese ed auspicare, cosi, la bella stagione e sopratutto di augurare alle famiglie del posto un prosperoso e fruttuoso raccolto, con un canto propiziatorio. ” R Puogliar d’Maj “, come tutte le tradizioni, ha un forte significato simbolico.

La giornata si apre con la santa messa, a cui assistono i figuranti in costume e lo stesso pajaio che viene benedetto dal parroco. Poi la sfilata per raggiungere una piazza e riproporre canti e balli della tradizione contadina e folkloristica. Finito lo spettacolo di balli folkloristici, il ” pagliaio ” viene posto su un carro e con il gruppo folkloristico viene accompagnato presso le contrade del paese: cantando, ballando e assaporando i prodotti genuini, pane, salami, vino e dolci, offerti dagli abitanti di Colle D’Anchise, fino a tarda notte.

E importante è anche la preparazione, la costruzione del pajaio che viene fatta minuziosamente e pazientemente ogni anno. Grande la partecipazione anche quest’anno della popolazione, e ancor più lodevole da parte degli organizzatori aver dato sempre più spazio alle giovani generazioni dai più piccoli agli adolescenti, un modo per tramandare e non far morire le antiche tradizioni.

VIDEO – BALLO DEI FAZZOLETTI. Un ballo che si ispira ai “fazzoletti”, sia per ricordare il copricapo delle donne durante il lavoro dei campi, sia il copricapo di pizzo che si soleva indossare in chiesa, durante le celebrazioni.

VIDEO – BALLO DE NASTRI. Un ballo tradizionale che ricorda come le famiglie decidessero, combinassero, il matrimonio dei figli. Ballo che nella simbologia vuole che le giovani coppie riuscissero ad intrecciare e districare, come i nastri legati al palo, le difficoltà, durante la loro vita di coppia.

