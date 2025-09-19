A Castelpetroso il Giubileo dei Centri Sociali Anziani della città di Campobasso

Si è svolto ieri pomeriggio, con una celebrazione liturgica, presso la suggestiva cornice della Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso, il Giubileo dei centri sociali anziani della città di Campobasso.



Oltre 150 cittadine e cittadini campobassani appartenenti ai centri sociali anziani hanno aderito con profonda partecipazione a questo importante momento di fraternità, riflessione e preghiera, officiato da Sua Eccellenza Monsignor Biagio Colaianni.



L’iniziativa ha voluto celebrare il valore dell’età matura come tempo di consapevolezza, memoria e testimonianza, in un contesto che ha saputo unire spiritualità e comunità.



“Il Giubileo dei centri sociali anziani è un tributo alla forza silenziosa dell’età matura – hanno commentato a margine della cerimonia l’assessora comunale alle Politiche sociali Bibiana Chierchia e la presidente di Commissione Annamaria Trivisonno – che custodisce i valori della pace, della solidarietà e della memoria. Mai come in questi giorni, questi valori devono essere vissuti e condivisi con coraggio e speranza”.



L’ Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nel promuovere iniziative che valorizzino il ruolo attivo e prezioso delle persone anziane nella vita della comunità.