A Castel del Giudice RadicalMente Festival. Tutto il programma

Il 5 e 6 settembre 2025, Castel del Giudice si trasforma in villaggio letterario con due giornate dedicate alla cultura immaginando nuovi orizzonti e riflettendo sui temi portanti della contemporaneità.

Walter Veltroni, Emilio Casalini, Alessandra Macchitella, Giuseppe Cerasa, Giorgio Dell’Arti, Lauretta Colonnelli sono solo alcuni degli ospiti che parteciperanno il 5 e 6 settembre 2025 alla 3^ edizione di RadicalMente Festival, a Castel del Giudice, che per due giorni si trasformerà in un villaggio della cultura e della creatività. Promosso dal Centro Studi Casa Frezza in collaborazione con il Comune di Castel del Giudice, la Pro Loco “G. Caldora”, il Ministero della Cultura, Borgotufi Albergo Diffuso e Società Dante Alighieri, Radicalmente non è un festival tradizionale ma “un invito a pensare, sentire e vivere radicalmente” dove la cultura si fa corpo in un’epoca che privilegia il compromesso sulla verità.

La piazza panoramica dell’albergo diffuso Borgotufi sarà la cornice di incontri e talk con autori, artisti e intellettuali per due giornate dedicate alla letteratura, al giornalismo, alla musica e alla creatività diventando un borgo letterario, con le casette che ospiteranno libri, aperitivi e cene a tema libro. Workshop, laboratori creativi, mercatini di artigianato locale arricchiscono il “villaggio letterario”, con esperienze rivolte a grandi e piccoli: dalla scrittura di racconti musicali alla progettazione di una storia illustrata fino al laboratorio di calligrafia ed al face painting letterario. Tra la lettura di una pagina e l’altra, le chiacchierate saranno allietate dalla birra agricola Maltolento.

“Nei piccoli comuni delle aree interne la cultura è il presupposto dello sviluppo sociale ed economico, la condizione che rende possibile guardare al futuro con fiducia” – dichiara Lino Gentile, sindaco di Castel del Giudice – “Il RadicalMente Festival trasforma il nostro comune in un villaggio letterario e dimostra come la cultura possa generare comunità, opportunità e nuova vitalità e nuove energie. Un plauso a Casa Frezza per l’organizzazione dell’evento e per il servizio quotidiano che svolge a favore della nostra comunità, confermandosi presidio culturale prezioso per tutti noi”.

L’organizzazione del festival è resa possibile grazie all’impegno di un team dedicato, che ha lavorato con cura e passione: Luciana Petrocelli (direzione artistica), Rosita Levrieri (Responsabile unico PNRR), Adelina Zarlenga (Ufficio stampa), Carmelio Cenci e Marino De Nisio (Grafica), Federica De Felice, Remo Gentile, Elisabetta Gizzi, Marianna Santone e Angela Mosesso (Coordinamento organizzativo), il team di Casa Frezza e lo staff di Borgotufi.

adicalmente Festival è stato progettato da Casa Frezza in collaborazione con il Comune di Castel del Giudice e partner e rientra nella ricca programmazione culturale del progetto “Castel del Giudice Centro di (ri)Generazione dell’Appennino” con il quale il Comune di Castel del Giudice ha vinto il Bando Borghi del PNRR.

Castel del Giudice Centro di (ri)Generazione – PNRR – M1C3 Intervento 1.c “Scatola Creativa” – Ministero della Cultura – Programma UE Next Generation EU

L’ingresso è libero e gratuito, ma è gradita e consigliata la prenotazione al link: https://bit.ly/RadicalmenteFestival

Cene letterarie : Prenotazione obbligatoria presso Borgotufi (Tel. +39 0865946020, www.borgotufi.it)

PROGRAMMA 5 SETTEMBRE:

Piazzetta Borgotufi Villaggio Letterario

Dalle ore 16.30 – Innesti Radicali Workshop: laboratorio di scrittura creativa con accompagnamento musicale, a cura del gruppo Rock Echo; laboratorio di Face Painting ispirato al Piccolo principe, Peter Pan, Alice nel paese delle meraviglie, Il Mago di Oz, Gulliver e altre opere per bambini, a cura di Manuela D’Orazio; mostra fotografica di Emanuele Scocchera.

Piazzetta Borgotufi

Ore 17:30 – Radical Talk – Presentazione del libro Papa Leone XIV di Giorgio dell’Arti, giornalista, scrittore e fondatore de Il Venerdì di Repubblica

Dialoga con Gioconda Marinelli

Ore 18:15 – Radical Talk – Presentazione del libro La vita segreta delle ombre. Storie di luce, arte, silenzio e altri misteri di Lauretta Colonnelli, scrittrice e giornalista de Il Corriere della Sera. Dialoga con Alessandra Macchitella

Ore 19:30 – Cena letteraria al tramonto presso Borgotufi

Ore 21:00 – Onde radicali – Sognare e progettare bellezza, con Emilio Casalini, giornalista, scrittore e conduttore di Generazione bellezza Rai 3, con Rock Band Echo

Letture: Antonietta Di Salvo

Interventi musicali: Remo Gentile e Mauro Petrarca

PROGRAMMA 6 SETTEMBRE:

Piazzetta Borgotufi Villaggio Letterario

Ore 16.30 – Innesti Radicali Workshop: Laboratorio di libri d’arte e di rilegatura per bambini: un notebook di una storia illustrata da ragazzi e bambini, a cura di Marino De Nisio; laboratorio di Face Painting ispirato al Piccolo principe, Peter Pan, Alice nel paese delle meraviglie, Il Mago di Oz, Gulliver e altre opere per bambini, a cura di Manuela D’Orazio; mostra fotografica di Emanuele Scocchera.

Piazzetta Borgotufi

Ore 17:00 – Radical Talk – Presentazione del libro Sipario siciliano. Storie di donne, passioni, segreti, mafia ed eroi senza gloria di Giuseppe Cerasa, scrittore e giornalista de La Repubblica. Dialoga con Angela Caruso

Ore 17:45 – Radical Talk – Presentazione del libro Santa di Alessandra Macchitella, giornalista e scrittrice

Dialoga con Luciana Petrocelli

Ore 18:30 – Onde radicali – Concerto per piano di Davide Marchesani

Ore 20:00 – Light dinner letterario presso Borgotufi

Ore 21:00 – Radical Talk – Presentazione del libro Iris, la libertà di Walter Veltroni, politico e scrittore

Dialoga con Emilio Casalini e Luciana Petrocelli

Letture: Antonietta Di Salvo

Interventi musicali: Remo Gentile e Mauro Petrarca

In entrambe le giornate sarà presente un mercatino con creazioni realizzate a mano da artigiane locali, oltre che lo stand del birrificio agricolo Maltolento.









