52° Macchia DiVino 11-14 settembre 2025 – Concerto musicale presentazione

La 52ª edizione di Macchia DiVino, che si svolgerà dall’11 al

14 settembre 2025, ospiterà due straordinari artisti: il mitico Tonino Carotone,

accompagnato da Giulio Wilson, con il quale ha recentemente pubblicato l’album Mondo

DiVino, un progetto musicale che si sposa perfettamente con lo spirito del nostro evento.

Mondo DiVino è più di un album: è un viaggio musicale che celebra la bellezza

autentica della vita, lontana dai ritmi frenetici della modernità. È un inno alla terra,

all’amicizia e ai sogni che prendono forma tra i filari di una vigna. Un progetto nato

per esaltare quel senso di incanto e lentezza che la musica sa evocare,

perfettamente in armonia con l’anima di Macchia DiVino._

Tonino Carotone, pseudonimo di Antonio De La Cuesta, è un cantautore spagnolo nato a

Burgos nel 1970. Da sempre affascinato dalla musica italiana, ha conquistato il pubblico

con il suo stile unico e il celebre brano Me cago en el amor, contenuto nell’album Mondo

difficile, che gli ha valso il Disco d’Oro. Nel corso della sua carriera ha collaborato con

artisti del calibro di Manu Chao, Roy Paci, Bandabardò e Gogol Bordello, esibendosi in

festival internazionali e conquistando il cuore di fan in tutto il mondo.

Giulio Wilson, cantautore e musicista italiano nato a Firenze nel 1983, è un artista

poliedrico con una forte passione per la musica e l’enologia. Dopo una formazione in

viticoltura ed enologia, ha intrapreso una brillante carriera musicale, vincendo premi

prestigiosi e collaborando con artisti come Vinicio Capossela e Bobby Solo. Il suo

percorso artistico è caratterizzato da una ricerca continua di sonorità autentiche e testi

profondi, che lo rendono una voce unica nel panorama musicale italiano.

La scelta musicale di Macchia DiVino non è mai casuale: ogni artista che sale sul nostro

palco contribuisce a raccontare una storia, a valorizzare le tradizioni e a sostenere

l’identità culturale della nostra regione. La musica, insieme all’eccellenza

enogastronomica, è il cuore pulsante del nostro evento, un’esperienza che celebra il

territorio e le sue radici.

Vi aspettiamo il 13 settembre 2025 alle ore 22.00 in Piazza Elena per una serata che

promette emozioni, musica e cultura.

A breve saranno disponibili tutte le informazioni sulla 52ª edizione di Macchia DiVino:

seguiteci per non perdere nessuna novità!