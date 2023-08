4A Summer School: “La Plasticità tra Neuroscienze ed Arte”

Dal 30 agosto al 3 settembre 2023 si terrà la “4A Summer School”, un evento unico nel suo

genere dedicato al tema “La Plasticità tra Neuroscienze ed Arte”. La Summer School è una

collaborazione tra l’I.R.C.C.S. Neuromed, la Scuola di Specializzazione Psicomed, l’Università

telematica Uninettuno e il Corso di Dottorato in Neuroscienze dell’Università Tor Vergata di

Roma.



L’evento, che avrà luogo presso il Polo Didattico del Neuromed, avrà come tema chiave di questa edizione la Plasticità neuronale, un concetto rivoluzionario nelle neuroscienze che si riferisce alla capacità del cervello di modificarsi strutturalmente e funzionalmente come risposta

all’apprendimento, all’esperienza e all’invecchiamento, o in risposta a lesioni e malattie.

Attraverso lezioni teoriche e laboratori pratici, i partecipanti esploreranno il ruolo critico della

plasticità neuronale nello sviluppo del cervello, nell’apprendimento, nella memoria e nel recupero da lesioni cerebrali.

Inoltre, la Summer School approfondirà come l’arte possa fungere da catalizzatore per queste dinamiche cerebrali, arricchendo la formazione professionale in diversi campi, influenzando la pratica clinica, psicoterapeutica e neuro riabilitativa. La Summer School è aperta a un ampio spettro di partecipanti, tra cui dottorandi di neuroscienze, specializzandi di neurologia, psichiatria, psicoterapia, neuropsicologia, e a chi possiede o sta per conseguire un titolo universitario in discipline correlate.



“Il progetto della Summer School si inserisce perfettamente negli obiettivi della Scuola di

Specializzazione Psicomed”, afferma il professor Diego Centonze, responsabile dell’Unità di

Neurologia del Neuromed e direttore di Psicomed. “La sfida è di inventare una nuova figura

professionale, che abbia la capacità di intendere il linguaggio di discipline diverse, a tutto vantaggio dei pazienti. È venuto infatti il momento di superare le tradizionali divisioni tra neurologia, psichiatria e psicoanalisi, per facilitare un dialogo integrato e interdisciplinare.

Questa visione è al cuore sia della Summer School 4A che della missione di Psicomed: formare nuovi professionisti capaci di navigare attraverso diverse discipline, per migliorare la cura e il trattamento dei pazienti.

La partecipazione alla Summer School è gratuita (fino ad esaurimento posti). È previsto un

contributo di iscrizione, inclusivo dei servizi di navetta da e per Venafro e dei light lunch, di € 100 (IVA inclusa).