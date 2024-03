Calcio, serie D/ Fano- Campobasso 1-1

Fano

Guerrieri, Zanni, Allegrucci, Urbinati, Brunetti, Dubaz, Kalombo, Ricci, Padovani, Antonioni, Coulibaly. All. Manoni.

Campobasso

Esposito, Bonacchi, Di Filippo, Parisi, Gonzalez, Grandis, Maldonado, Serra, Di Nardo, Persichini, Lombari.All Pergolizzi.

Arbitro. Picardi di Viareggio. Marcatori: 3′ Grandis, al 66′ Padovani. Spettatori circa 1500 di cui circa 300 venuti da Campobasso.

Al 3′, azione degli ospiti e Grandis batte il portiere di casa: è 1-0 per i rossoblù. Al 15′ , azione del Fano ma la difesa molisana respinge la minaccia. Al 27′, Persichini si fa parare da Guerrieri, al 34 ‘, colpo di testa di Urbinati ma la palla termina fuori. Al 36′, Di Nardo solo col portiere, che riesce a respingere ,al 42’ ci prova Padovani ma la palla finisce fuori. Finisce cosi, il primo tempo con le squadre che vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per gli ospiti.

Nel secondo tempo, al 50′ tiro di Di Nardo ma la sfera termina fuori. Al 60′ esce Grandis ed entra Abonckelet per i rossoblù, al 66′ azione dei locali e Padovani di testa batte Esposito: è 1-1. Al 70′ esce Persichini ed entra Coquin , al 80′ tiro di Padovani ma Esposito blocca la palla. Al 9′ punizione di Maldonado e la palla esce di poco fuori.

Finisce cosi, la partita con un pareggio ma va bene cosi , la Sambenedettese ha perso in casa e adesso sono 5 i punti di distacco in favore del Campobasso. Il derby molisano Vastogirardi- Termoli è finito in parità 1-1 .

Arnaldo Angiolillo