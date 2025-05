Valorizzazione e sostegno dei carnevali storici, D’Egidio e Passarelli presentano proposta di legge

I Consiglieri Armandino D’Egidio e Stefania Passarelli hanno presentato una proposta di legge regionale –(contraddistinta dal n. 68 del Registro delle proposte di legge della XIII Legislatura- concernente: “Valorizzazione e sostegno dei carnevali storici”.

L’articolato prevede che la Regione riconosca i carnevali storici quali espressione del patrimonio storico e culturale della comunità molisana, nonché quale strumento di valorizzazione del territorio anche in chiave turistica, aggregativa e di inclusione sociale.

Tale riconoscimento è finalizzato a: conservare e diffondere la memoria storica e le tradizioni del territorio; sostenere la ricerca storica e culturale legata elle manifestazioni carnevalesche per salvaguardarne i caratteri peculiari; favorire l’aggregazione sociale attraverso la valorizzazione del ruolo del volontariato e dell’associazionismo; sviluppare il turismo e animare i centri storici delle località in cui si svolgono le diverse rappresentazioni.

In quest’ottica, ancora, l’articolato prevede l’istituzione dell’Albo regionale dei carnevali storici, definendone i criteri di iscrizione. Il sostegno della Regione a queste manifestazioni carnevalesche è quindi previsto che avvenga mediante la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati che le organizzano, purché regolarmente iscritti al citato Albo regionale dei carnevali storici.

I Carnevali -scrivono i presentatori nella relazione illustrativa della pdl-, oltre a rappresentare l’espressione culturale di un’intera identità territoriale, costituiscono un’occasione di aggregazione sociale volta ad incrementare l’attrattività di tutti quei territori nei quali vengono encomiabilmente organizzati. Ad essere in coinvolto in queste iniziative -aggiungono i presentatori- non è soltanto il mondo dell’associazionismo ma anche un pubblico che, confluendo, beneficia delle tante strutture ricettive presenti sul territorio. L’obiettivo che ci prefiggiamo con questo testo -concludono i due Consiglieri – è quello di realizzare un’utile e fruttuosa sinergia tra la Regione e le diverse realtà territoriali che operano in questo particolare ambito.

L’iniziativa legislativa verrà assegnata ora dal Presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, alla Commissione consiliare che si occupa della materia che, dopo l’istruttoria e l’espressione del parere di competenza, la invierà all’esame dell’Aula per le determinazioni conclusive.