“Valorizzazione e promozione dei presepi molisani”, Pallante avanza proposta di legge

Il Consigliere Quintino Pallante ha presentato una proposta di legge regionale – contraddistinta con il n. 67 del Registro amministrativo delle proposte di legge della XIII Legislatura – concernente: “Valorizzazione e promozione dei presepi molisani”.

L’articolato prevede che la Presidenza del Consiglio regionale patrocini e favorisca lo sviluppo delle manifestazioni presepistiche molisane, valorizzando mostre, esposizioni, musei e presepi viventi in occasione del periodo natalizio. La stessa Presidenza è chiamata a realizzare momenti formativi per rafforzare la cultura e la tradizione presepistica, favorendo flussi turistici ad essa legati unitamente al patrimonio culturale dei territori con le diverse tipicità che evidenzia insieme alle iniziative di accoglienza e di enogastronomia.

In quest’ottica viene istituito presso la medesima Presidenza un “Registro delle Manifestazioni, Mostre e Musei presepistici del Molise”. Parimenti è istituita, in occasione delle festività natalizie, la “Settimana del Presepe molisano”, con una esposizione temporanea, presso i locali dell’Assemblea legislativa regionale, di presepi selezionati da una Commissione Tecnica Regionale (che viene costituita nell’articolato per dare attuazione alla stessa iniziativa legislativa). Previsto anche che la Regione riconosca la denominazione di “Museo a cielo aperto del Presepe” per i comuni con che rispondano a determinate caratteristiche culturali, organizzative, strutturali ed operative.

Viene, infine, previsto che la Regione individui nella Presidenza del Consiglio, l’organo incaricato di favorire, in accordo con i membri della Commissione Tecnica Regionale, la creazione di circuiti turistici di comuni molisani che promuovono l’arte presepiale nelle sue molteplici forme, riconoscendone l’Istituzione con certificazione ufficiale.

L’iniziativa legislativa -rileva il presentatore nella relazione illustrativa- trova fondamento e motivazione nella considerazione che il Molise ha una forte tradizione storica in merito ai presepi viventi, tra i più longevi si ricorda quello di San Polo Matese, Montenero di Bisaccia, Guardialfiera. Mentre in alcuni comuni come Campomarino e Pesche si ospitano mostre presepistiche nei vicoli del centro storico, non solo nel periodo natalizio ma anche in altri momenti dell’anno. Nella relazione si ricorda ancora come nel Comune di Roccamandolfi esita un museo permanente dei “Presepi dal mondo”; mentre a San Polo è ubicato lo storico presepe della famiglia Rogati.

La proposta verrà assegnata alla Commissione permanente che si occupa della materia che, una volta conclusa l’istruttoria ed espresso il parere di competenza, la invierà all’Aula per le determinazioni conclusive.