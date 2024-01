Uiltucs: nessun dialogo con Asrem che non assegna servizi neppure a seguito di gara

“Non è la prima volta che questa Organizzazione Sindacale segnala, suo malgrado, l’assenza di dialogo con gli attuali vertici dell’azienda sanitaria molisani, che non riscontrano nessuna istanza inoltrata. Ma vi è di più: la ASREM non crea nessuna condizione per eliminare quelle storture presenti da anni, ma “lascia correre”. Ed il tempo passa inesorabile, senza che si affrontino e risolvano problematiche anche scaturite da capitolati di gara poco chiari e soprattutto poco garantisti per i lavoratori dei servizi.” – esordiscono Pasquale Guarracino e Lidia De Benedittis, della UILTuCS Molise

“Vogliamo citare solo alcuni dei servizi per cui si sono effettuate gare di appalto, ma non vi è stata ancora assegnazione.

Uno su tutti: il servizio di mensa presso le strutture ospedaliere molisane. Il contratto è in proroga da oltre 20 ANNI, con tutte le conseguenze negative per la qualità del servizio stesso e per i lavoratori che lo svolgono, già più volte fatte rilevare da questa organizzazione sindacale. Ebbene, una procedura di gara è stata espletate ma non se ne possono ancora conoscere gli esiti, nonostante sia trascorso oltre un anno, che non è stato altro che l’ennesimo anno di proroga del contratto ormai obsoleto con gli attuali gestori e di disservizi per i lavoratori e per l’utenza. E la ASREM cosa fa? Nulla, o meglio, attua verifiche, i cui esiti non si conoscono. I problemi del servizio, al contrario, sono ben noti e sotto gli occhi di tutti.

Ancora: si è conclusa la gara per il servizio di portierato presso le strutture ASREM, ma nonostante il decorso dei termini previsti dal bando, il servizio ancora non è stato assegnato all’azienda vincitrice ed anche questi lavoratori sono nel limbo, con l’incertezza di cosa riserverà loro il futuro. Nei fatti, vigileremo affinché non venga perso nessun posto di lavoro e neanche un euro dalla tasca dei lavoratori e che venga rispettato nella sua totalità il capitolato di appalto.

Ma vi sono altri lavoratori a rischio di serie problematiche occupazionali: quelli che gestiscono il servizio antincendio presso gli Ospedali molisani. la ASREM, committente del servizio con i suoi attuali attuali vertici, deve assumersi integralmente la responsabilità di verificare che qualunque sia l’azienda assegnataria rispetti la clausola sociale che con tanto impegno delle Organizzazioni Sindacali e della precedente gestione dell’azienda sanitaria è stata inserita nel bando di gara.

La ASREM deve garantirci il totale e pieno rispetto dei bandi di gara, a tutela della salvaguardia occupazionale.

Il nostro non è solo un tentativo di allarme, ma una vera e propria denuncia sia al Presidente della Regione, sia agli Assessori alla Sanità ed la Lavoro, sia ai Consiglieri Regionali, sia alla Corte dei Conti, sia ai vertici del’ANAC affinché, ciascuno per le proprie competenze, prendano a cuore le vicende di lavoratori dei servizi presso la ASREM ed intervengano, insieme a noi per garantire la dignità del lavoro ed il rispetto dei lavoratori in Molise.

Per questo ci siamo battuti, per questo ci battiamo, per questo ci batteremo.” – concludono Pasquale Guarracino e Lidia De Benedittis, della UILTuCS Molise.

Per la UILTuCS Molise

Pasquale Guarracino e Lidia De Benedittis