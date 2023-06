UILPA ANAS “Su viabilità e infrastrutture condividere percorsi”

Si è tenuta ieri mattina, presso la sala ricevimenti del Grand Hotel Europa ad Isernia, l’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della UILPA ANAS del Molise, alla presenza del Segretario Generale della categoria Pier Paolo Maselli e dei vertici nazionali della categoria.

E’ stata un’occasione importante, di confronto e di discussione, sulle proposte e sulle idee avanzate dalla UIL ANAS del Molise negli ultimi anni.

In particolare la giornata è stata caratterizzata da un approfondito dibattito sullo sviluppo infrastrutturale della viabilità molisana, soprattutto in relazione alle tante ipotesi avanzate da più parti che oggi, nel pieno della campagna elettorale per le prossime elezioni regionali, assumono connotazioni ridondanti e spesso molto discutibili.

L’introduzione dei lavori è stata affidata al Segretario responsabile della UILPA ANAS Molise Carmine Battaglia che ha ribadito, con forza, come la centralità dello sviluppo infrastrutturale dovrebbe basarsi su un sinergico e proficuo confronto tra la Regione, gli Enti Locali, le parti sociali e le realtà economiche e produttive del nostro territorio.

In tal senso l’Assemblea ha deciso di inviare una lettera aperta ai tre candidati Presidenti della Regione Molise in cui si chiede loro di prendere posizione sulle tematiche discusse nella riunione odierna: sviluppo infrastrutturale, sicurezza della viabilità, autonomia dell’Anas in Molise e sulla proposta, ferma ancora oggi al Ministero, del passaggio di circa 300 Km di strade, attualmente di competenza provinciale, a favore dell’Anas.

Infine è stata ribadita la necessità di sollecitare l’Anas nel procedere a un cospicuo piano assunzionale anche in Molise, partendo dalla stabilizzazione dei tanti lavoratori stagionali che continuano a vivere, oramai da decenni, in condizione di assoluta precarietà.