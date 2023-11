Uil Molise: il Segretario generale del sindacato, Pierpaolo Bombardieri torna in Molise

“Importantissimo appuntamento giovedì prossimo per la UIL Molise. Tornerà infatti in Regione il Segretario generale del sindacato, Pierpaolo Bombardieri.” Ad annunciarlo la leader molisana, Tecla Boccardo. “Il nostro Segretario conferma grande attenzione per il nostro territorio, dal quale gli arrivano frequentemente sollecitazioni e richieste di attenzione. E come da sempre accade, risponde sempre presente, nonostante i suoi impegni che ormai sono sempre più fitti e rilevanti.”

“Due saranno i momenti della giornata: il primo a Pozzilli, nei pressi dell’Hotel Dora, quando Bombardieri incontrerà una delegazione di RLS e RLST UIL e con i quali discuterà di sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo argomento per la UIL è prioritario da anni e a testimoniarlo è l’impegno della nostra Organizzazione, a tutti i livelli, con la sua campagna #ZeroMortisulLavoro che coinvolge ormai anche personaggi della politica, dello sport e dello spettacolo uniti in un messaggio semplice, quanto fondamentale: Basta morti bianche!

Pierpaolo ha particolarmente a cuore il ruolo dei sindacalisti impegnati sul tema della sicurezza e volentieri si confronterà con loro per ascoltare testimonianze e per discutere sulle attività in corso e sulle richieste inoltrate al Governo e alle parti datoriali.

Terminata la prima tappa, Pierpaolo sarà a Campobasso per incontrare segretari, delegati, iscritti e simpatizzanti al Teatro Savoia. Sarà per noi un’opportunità rilevante per portare alla sua attenzione le problematiche dei molisani, nei diversi settori, e per offrirgli il quadro di una Regione in difficoltà, che ha bisogno di attenzione, ma a cui non manca nulla per ripartire, se non buona politica e buon governo, a tutti i livelli.

La presenza di Bombardieri, sottolinea la sindacalista, è il miglior modo per poter lanciare la giornata di sciopero in programma per il prossimo 17 novembre in Molise e in altre regioni del centro Italia, con l’obiettivo di cambiare la legge di Bilancio e le politiche economiche e sociali fino ad ora messe in campo dal governo Meloni.

L’obiettivo di questa mobilitazione è informare e sensibilizzare l’opinione pubblica, nel modo più capillare e diffuso possibile, sulle gravi criticità della manovra economica, e chiedere al Governo e alle Istituzioni territoriali di assumere provvedimenti, a partire da quelli in materia di lavoro (salari, contratti, precarietà) e di politiche industriali, sicurezza sul lavoro, fisco, previdenza e rivalutazione delle pensioni, istruzione e sanità, necessari a ridurre le diseguaglianze e a rilanciare la crescita”.