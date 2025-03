Truffe e illusionisti sulle Comunità Energetiche, UNCEM: massima attenzione sulle proposte che arrivano ai nostri comuni

“Massima attenzione, suggeriamo ai Comuni, alle truffe sulle Comunità energetiche. Assurde

le configurazioni nazionali, che chiedono ai Comuni di aderire a CER sparse per l’Italia.

Troppe situazioni che puntano a illudere i Comuni, troppe le proposte di millantatori. Nei

giorni scorsi, a Roma, abbiamo chiesto al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) di mettere in

guardia da chi invade i territori promettendo successo e risparmi. O da chi chiede tetti per

fare fotovoltaico di fatto espropriando gli Enti. Le CER siano davvero operazioni di

comunità. Devono essere fatte dentro le strategie delle Green Community, nelle Unioni di

Comuni o comunque con i Comuni insieme e dentro per evitare di illudersi sull’energia facile

e sui risparmi miracolosi. Evitiamo prese in giro. Con il Ministero dell’Ambiente e il GSE

lavoriamo per evitare speculazioni e progetti facili. Tutto è complesso e Uncem lavora con

GSE e Rete nazionale delle Agenzie energetiche locali per far fare bene le CER ai territori,

realmente comunitarie, volte realmente a contrastare la povertà energetica”.

Lo affermano Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem e Candido Paglione, Presidente

Uncem Molise.