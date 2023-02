Trasporti/ Il Tar Molise accoglie il ricorso di ATM e annulla bando di gara

Il Tar Molise ha accolto il ricorso della società Atm e ha annullato il bando di gara regionale relativo all’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale. Le motivazioni saranno rese note successivamente. Il bando era strutturato su 2 lotti, sostanzialmente uno per i collegamenti da Campobasso a Termoli, l’altro per quelli tra il capoluogo di regione e Isernia, per un valore complessivo come base di gara di circa 168milioni di euro in 9 anni.

Di seguito uno stralcio della sentenza:

PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così

provvede:

-dichiara irricevibile l’atto di intervento della Società Autocooperative Trasporti Italiani s.p.a. (S.A.T.I. s.p.a.);

-accoglie il ricorso sotto i profili di censura indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti in epigrafe impugnati;

-condanna la Regione Molise al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00, oltre ad accessori di legge qualora dovuti e oltre al rimborso del contributo unificato versato.

-Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall’Autorità amministrativa.



Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:

Nicola Gaviano, Presidente

Massimiliano Scalise, Referendario

Francesco Avino, Referendario, Estensore