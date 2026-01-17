La Conferenza dei Sindaci ASREM tornerà a riunirsi lunedì 19 gennaio, alle ore 17:00,
nella Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso. A convocarla è stato il
Presidente Daniele Saia, a seguito della riunione con i sindaci della provincia di Isernia, nel
corso della quale erano emerse preoccupazioni relative al taglio dei servizi sanitari sul
territorio.
Sono quattro i punti all’ordine del giorno: l’azzeramento del debito sanitario, il superamento
del commissariamento, proposte di modifica al D.M. 70 e soluzioni per attrarre personale
medico sul territorio.
“Come già fatto in questi anni, continuiamo a muoverci uniti per raggiungere un obiettivo
comune. La lotta per il diritto alla salute – ha commentato Saia – non deve conoscere colori
politici. Abbiamo già dimostrato di essere in grado di agire compatti e proseguiremo il
nostro lavoro per una giusta sanità che tuteli la dignità di ogni cittadino molisano”.
Oltre a tutti i sindaci, sono stati invitati a partecipare alla Conferenza anche il Presidente
Roberti, i vertici ASREM e i parlamentari molisani.
Torna a riunirsi la conferenza dei sindaci : in discussione l’azzeramento del debito sanitario
La Conferenza dei Sindaci ASREM tornerà a riunirsi lunedì 19 gennaio, alle ore 17:00,