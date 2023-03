Terremoto, Toma: Nella notte il Comitato di sicurezza, poi a Campochiaro con la Protezione civile in massima allerta

Mezz’ora dopo la scossa abbiamo riunito, in Questura a Campobasso, il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che è andato avanti fino alle 3 di notte. Protezione civile operativa e in massima allerta”. Così il presidente della Regione Donato Toma questa mattina dopo una notte di piena operatività.

“Abbiamo effettuato la ricognizione telefonica in tutti i Comuni, per verificare se ci fossero problemi, per fortuna di danni non ne sono stati segnalati. Abbiamo tenuto sotto sorveglianza un po’ tutta la provincia. Dopo il Comitato, ho raggiunto la Sala Operativa della Protezione civile a Campochiaro. Questa mattina siamo tutti un po’ più tranquilli e in molti, dopo aver trascorso la notte in strada per paura, sono rientrati a casa. E’ stata una notte lunga notte insonne” ha concluso il presidente.