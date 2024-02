Termoli/Roberti incontra gli agricoltori in presidio

Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, ha incontrato a Termoli, questa sera, venerdì 16 febbraio 2024, gli agricoltori, in presidio nella città adriatica per protestare contro la politica agricola europea, nonché per chiedere il taglio delle tasse e un aumento dei sussidi per far fronte agli ingenti costi.

“È stato un incontro costruttivo con chi sta scendendo in piazza per rivendicare misure volte a migliorare le proprie attività – il commento del Presidente Francesco Roberti – In questi casi il dialogo e il confronto sono indispensabili. Ho espresso la mia solidarietà agli agricoltori presenti, sottolineando come la Regione Molise sia pronta a fare la propria parte, per quanto di competenza. Ho dato la mia disponibilità a nuove occasioni di incontro, al fine di supportare un settore strategico del nostro territorio”.