Tavolo Permanente Emergenza Coronavirus: donazione di 500 mila euro girata all’Asrem per acquisto di 800 tamponi molecolari

Presieduto dal Vice Presidente dell’Assemblea, Gianluca Cefaratti, è tornato a riunirsi nella mattinata – in video conferenza – il Tavolo permanente sull’emergenza Coronavirus , insediato presso la Presidenza del Consiglio regionale. L ’ organismo è composto dai Consiglieri regionali che , sul tema della pandemia da Covid 19 , hanno audito le relazione sull ’ attività posta in essere per gestire l ’ emergenza e contenere il rischio contagio , il Presidente della Giunta regionale, Donato Toma, il Sottosegretario Quintino Pallante, il Direttore Generale dell’ASREM, O reste Florenzano, il Direttore del IV Dipartimento Organizzazione e governo del territorio della Regione, Manuel e Brasiello e il Direttore del Servizio di Protezione Civile regionale, Alberata De Lisio . Introducendo i lavori il Presidente Toma ha ricordato come sulla diffusione del contagio da Covid 19 e sulla ospedalizzazione vengono quotidianamente diramati dei bollettini ufficiali da parte della Regione Molise e dall’ Asrem.

I dati rilevati negli ultimi giorni registrano un calo del trend di contagio, si conferma quindi il positivo impatto delle misure di contenimento messe in campo. Il distanziamento sociale e il rimanere a casa resta no ancora tra le azioni più efficaci e da proseguire con determinazione da parte di tutta la popolazione. Il P residente ha poi ricordato l ’ emanazione recente dell a sua ordinanza sulla coltivazione degli orti ponendo in essere alcune misure per evitare il contagio . Iniziativa assunta anche su sollecitazione dell ’ Arcivescovo di Campobasso e dell ’ ANCI . Come pure il P residente della Giunta ha ricordato il continuo coordinamento dell ’ Unità di crisi con i Comitati scientifici sia nazionali che regionali per le varie azioni da porre in essere per fronteggiare al meglio la situazione Covid .

Importante per Toma , poi , il ruolo svolto dalla task force scientifica per seguire il contagio, delimitare i cluster, monitorare le persone che hanno avuto contatti con i pazienti positivi al virus , controllare i focolai per impedirne la diffusione. Un’ azione incisiva che ha avuto esiti positivi nel contenimento del contagio e nella prevenzione del rischio diffusione del virus . Il P residente ha poi dato notizia del ricevi mento di una donazione di 500 mila euro, opportunamente girato all ’ ASREM , che consentirà l ’ acquisto di 800 tamponi molecolari di nuova generazione . Dispositivo che consente di avere un risultato attenibile in 1 ora. Sono in via di acquistato anche i dispositivi tecnici che consentono lo svolgimento dei test molecolari . Questo particolare di s positivo, che pur riscontrando una certa lentezza nell’ esame dei test trattati , 4 all’ora, sarà comunque opportunamente impiegabile per la verifica dei pazienti da ospedalizzare.

Il Direttore del IV Dipartimento , organizzazione e governo del territorio , Brasiello , nel suo intervento , ha fatto il punto sul materiale del materiale per la gestione dell ’ emergenza Covid richiesto e ricevuto dalle strutture nazionali . Come pure sono stati ricordati i presidi di protezione acquisti dalla Regione direttamente senza ricorrere al sistema nazionale. Materiali distribuiti, prioritariamente , alla filiera sanitaria , quindi alle Case di cura e alle RSA , alle Forze dell ’ ordine e a l sistema della grande distribuzione commerciale, oltre poi ai vari operatori più esposti. Brasiello ha dato notizia di aver ricevuto altri 3900 tamponi che uniti a quelli già in disponibilità dell ’ Asrem riscontrano una numero complessivo significativo posto a disposizione delle necessità del territorio . Il Direttore ha poi ricordato la difficoltà di reperimento nel sistema nazionale delle tute di protezione . Difficoltà a cui il sistema molisano è riuscito a dare risposta autonoma provvedendo ad acquistar e 6000 tute di protezione sanitaria sono state distribuite agli operatori medico – infermieristici più esposti.

In ultimo il Direttore ha dato notizia di aver impegnato il Ministero della Difesa per avere personale medico e infermieristico. Personale , due medici e tre infermieri , che è giunto da alcuni giorni ed è ora in forze press o la R sa di Venafro per il sostegno ai pazienti l ì ricoverati provenienti dalle case di riposto di Agnone e Cercemaggiore . B rasiello , infine , ha voluto sottolineare come per che per lo spostamento di questi ultimi ci si è felicemente coordinati con il Dipartimento di Protezione civile nazionale e con la Croce rossa italiana, oltre che , ovviamente, con l ’ Asrem e il Servizio di Protezione civile regionale. Il Direttore della Protezione civile regionale De Lisio, in ultimo, ha riassunto l ’ attività posta in essere in questi giorni dal suo Servizio , evidenziando , tra le altre cose , come siano stati coordinati e impegnati 6000 volontari, assicurando una serie di servizi per la consegna di d errate alimentari o medicinali alla popolazione molisana sull ’ intero territorio regionale.

Il Direttore ha anche dato notizia di aver deviato le donazioni finanziarie che arrivano al Servizio di Protezione civile regionale all ’ Asrem al fine di consentire un loro più veloce ed incisivo utilizzo in termini di impiego in reperimento di attrezzature o presi di necessari. Per quanto, invece , riguarda le donazioni ricevute in termini di derrate alimentari , il Direttore De Lisio ha illustrato le varie modalità di diffusione a chi ne ha più bisogno . H anno posto domande e avanzato suggerimenti su vari temi dell ’ emergenza Coronavirus, al Presidente Toma e ai Direttori Florenzano e Brasiello , ricevendo da questi opportuna risposta , i Consiglieri Manzo, A . Romagnuolo, Facciolla , Nola , Iorio , Fontana , F anelli, Di Lucente , Di Baggio, G reco , Calenda , Primiani .

In ultimo è intervenuto il Sottosegretario Pallante per riferire che nei prossimi giorni saranno disponibili sul sito web della Regione i dati statistici riguardanti il Molise sulla diffusione dei contagi, numero dei tamponi effettuati , sul numero dei malati, sull ’ ospedalizzazione , su quelli che sono guariti e sulle persone decedute. Statistiche raffrontate con quelle delle altre regioni e sui modelli nazionali. Ciò per dare una visione complessiva della gestione dell ’ emergenza e di come l ’ intero sistema regionale abbia reagito in modo adeguato e in armonia con le direttive scientifiche e tecniche nazionali. Il Tavolo permanente si è aggiornato ad una prossima riunione per seguire l’evolversi della situazione.