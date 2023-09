“Sviluppo Turistico lungo i tratturi molisani”, dal sogno alla realtà. Destinati fondi per 129milioni di euro

Ripartire dalla tradizione della nostra terra, ripartire dalle radici del nostro territorio, ripartire da

un’idea semplice e allo stesso tempo geniale per valorizzare le nostre risorse. Da un’idea nata

dall’Amministrazione Comunale di Campodipietra e sviluppata da un gruppo di amici (volontari)

oggi, per la nostra regione, l’avvio concreto di una straordinaria opportunità di crescita. Un

processo a tappe, iniziato nel 2019, quando il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe

Conte, e l’Amministratore Delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, presentarono in Molise le

tantissime opportunità del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS).

L’amministrazione comunale di Campodipietra si è fatta trovare pronta, anche grazie all’Associazione “Il Tratturo” Onlus (che da sempre ha tenuto i riflettori puntati sul tratturo occupandosi, oltre che del decoro e della pulizia anche di iniziative di valorizzazione). L’intuizione, quella di puntare in modo deciso sulla riscoperta del tratturo, con la nascita, a seguire, del progetto denominato “Sviluppo Turistico Lungo i Tratturi Molisani”. Un progetto sul quale l’Amministrazione Comunale di Campodipietra aveva già scommesso con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con i comuni lungo il tratturo Lucera – Castel di Sangro, nel mese di luglio 2018, in occasione dell’VIII manifestazione di “Riviviamo il Tratturo” organizzata, a Campodipietra, dall’Associazione “Il Tratturo” Onlus.

Successivamente, la grande opportunità del CIS e la scommessa del comune di Campodipietra, capofila del progetto, che nel settembre 2019 si è concretizzata con la sottoscrizione di un accordo tra 59 comuni tutti molisani, oltre ad un consorzio. La dotazione finanziaria a disposizione è di oltre 129 milioni di euro. Una cifra importantissima che, attraverso la realizzazione del progetto, potrà offrire opportunità lavorative, turistiche e di crescita per l’intera regione.



Nel dettaglio, il progetto “Sviluppo Turistico Lungo i Tratturi Molisani” prevede il recupero, la

tutela e la valorizzazione dei Tratturi e il recupero storico-culturale dei borghi interessati dai

percorsi tratturali. Un esempio virtuoso di cooperazione che interessa tantissimi comuni ed il

Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro – Sangro – Sinello e Trigno (che gestisce l’invaso di

Chiauci). L’idea è quella di ripristinare e migliorare i percorsi tratturali, attraverso lavori strutturali nel segno della tradizione. Una rivalorizzazione del percorso, facilmente fruibile dagli utenti (anche con disabilità), con una serie di servizi utili ad esaltare le risorse ambientali, paesaggistiche ed enogastronomiche. Ponticelli, cartellonistica, gazebo per il ristoro, fontanini, una serie di interventi per riportare il tratturo alla sua antica funzione. Favorire il turismo “lento”, riscoperto, in particolare, durante il trascorso periodo pandemico. Ogni comune prevede la realizzazione di interventi per lo sviluppo ricettivo e per il recupero delle bellezze architettoniche e paesaggistiche.



Il prossimo 12 settembre p.v. alle ore 9.30 presso il Centro Sportivo m2 di Campodipietra è previsto un incontro tra i rappresentanti degli studi professionali aggiudicatari della progettazione e gli amministratori e i tecnici degli Enti coinvolti. Un incontro durante il quale, oltre alla descrizione puntuale degli obiettivi del progetto, saranno illustrate nel dettaglio le prossime fasi che coinvolgeranno direttamente i 59 Comuni ed il Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro – Sangro – Sinello e Trigno e che consentiranno di arrivare, entro il 2025, alla conclusione della fase di progettazione esecutiva per poi avviare la realizzazione degli interventi.

Dal sogno alla realtà, dall’idea alla concretezza, a tappe seguiremo nel dettaglio i passi di un

percorso che offre, finalmente, un’occasione di riscatto alla nostra regione.