Sviluppo Economico: Attivato un nuovo strumento finanziario da 18 mln di euro per rafforzare l’accesso al credito delle imprese molisane

Un’importante novità per il tessuto produttivo regionale arriva dall’Assessorato allo

Sviluppo Economico della Regione Molise. Grazie ai provvedimenti adottati dalla Giunta

regionale e alle risorse del Programma FESR Molise 2021–2027, è stato attivato un nuovo

strumento finanziario finalizzato a potenziare in modo concreto l’accesso al credito per le

imprese.

La Giunta ha affidato all’Assessorato il compito di individuare il soggetto gestore,

riconosciuto poi nella finanziaria regionale FinMolise, l’ente incaricato della gestione di uno

specifico fondo dedicato alle imprese, per un importo complessivo pari a 18 milioni di euro.

Con il recente accordo finanziario, oltre ad aver messo in sicurezza le risorse per i

prossimi mesi, si pongono le basi per una nuova stagione di interventi a favore del sistema

produttivo molisano. A seguire, infatti, saranno pubblicati ulteriori avvisi dell’Assessorato e

di FinMolise che consentiranno alle imprese di accedere a prestiti destinati alle attività

produttive, allo sviluppo e alla crescita aziendale.

La nuova politica di accesso al credito, che diventerà operativa a partire dal 2026, sarà

complementare agli altri avvisi già programmati a favore delle piccole e medie imprese,

che prevedono contributi a fondo perduto, rafforzando così un quadro organico di

sostegno all’economia regionale.

«Esprimo grande soddisfazione – dichiara l’Assessore allo Sviluppo Economico Andrea Di

Lucente – per un’attività complessa che, pur essendo stata affidata solo negli ultimi mesi,

siamo riusciti a chiudere in tempi brevissimi. È un risultato importante che testimonia

l’efficacia del lavoro svolto e l’attenzione concreta verso le esigenze delle imprese

molisane».

Nei prossimi giorni saranno resi noti i massimali delle cifre disponibili per le diverse

tipologie di imprese. Un risultato reso possibile grazie alla forte sinergia tra l’Assessorato

allo Sviluppo Economico e FinMolise, che continua a dimostrarsi un partner strategico per

la crescita e la competitività del Molise.