Stellantis, Lancellotta (FdI): nuova produzione a Termoli grazie a impegno governo e Urso

“Grazie all’intenso lavoro del governo Meloni e, in particolare del ministro Urso, anche il sito Stellantis di Termoli avrà un futuro. La scelta dell’azienda di produrre nell’impianto molisano i cambi elettrificati eDCT per le vetture ibride conferma l’impegno del Gruppo per l’Italia, in linea con il piano industriale presentato lo scorso dicembre presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Fatti, non parole, che ridanno una prospettiva ai lavoratori del sito e alle loro famiglie al di là della realizzazione o meno della Gigafactory di Automotive Cells Company. L’Italia sta rimettendo in moto il settore dell’auto sia a livello nazionale, sia europeo grazie al non paper sul comparto presentato da Urso che ha dato impulso per riaprire il dialogo strategico attualmente in corso a Bruxelles tra la Commissione e le categorie del settore. No a battaglie ideologiche, sì al pragmatismo e alla neutralità tecnologica”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Elisabetta Lancellotta.