Stellantis, incontro con il Mise. Di Lucente: “A breve accordo di sviluppo. Puntiamo all’evoluzioneanche dell’indotto”

Entro fine mese la definizione della strategia, poi via al tavolo di lavoro e all’accordo

di sviluppo per Stellantis (che dovrebbe vedere la firma a metà settembre). E’ quanto emerso

nell’incontro di questa mattina tra il Mise (ministero dello Sviluppo Economico) e le Regioni. Per il Molise a seguire i lavori l’assessore alle Attività Produttive, Andrea Di Lucente, che ha tenuto

costantemente aggiornato il presidente Roberti, sempre molto attento alla vicenda.



L’incontro è servito per illustrare i sei punti sui quali verterà l’accordo di sviluppo, documento che avrà ripercussioni positive anche sul polo di Termoli. Sulla costa molisana, infatti, Stellantis è partner del progetto.



“Chiudere l’accordo di sviluppo sarà un grande traguardo anche per Termoli, ma pensiamo pure ad altro. Nel corso dell’incontro di oggi – ha spiegato l’assessore Di Lucente – abbiamo parlato di ricerca legata all’automotive. Siamo convinti che accanto al progetto inziale, bisogna tenere in debita considerazione la ricerca e lo sviluppo, che è uno dei sei punti sui quali verterà l’accordo con Roma”.



Di Lucente, inoltre, ha anche annunciato novità per l’indotto: “E’ stato pensato un punto ad hoc

proprio per garantire l’espansione anche dell’indotto, così da moltiplicare gli effetti positivi degli

investimenti. Insieme al presidente Roberti stiamo seguendo con grande attenzione la trattativa con Stellantis e le ricadute che potrà avere sul territorio, così come stiamo seguendo i progetti delle altre aziende sul territorio molisano. Dobbiamo farci trovare pronti davanti alle opportunità che il mercato può fornire al Molise”.