Stellantis/Di Lucente replica a Misiani e Bontempo: servono responsabilità, non passerelle politiche

“Capisco la preoccupazione del senatore Misiani e del segretario regionale PD Ovidio Bontempo, ma la questione dello stabilimento Stellantis di Termoli è seria e come tale va affrontata. Non servono i sit-in e non servono le chiacchiere”.

L’assessore regionale alle Attività Produttive, Andrea Di Lucente, replica così alle parole degli esponenti PD, che parlano di immobilismo e chiedono una mobilitazione.

“Il dialogo tra Stellantis e il Governo è attivo e concreto, e riguarda direttamente la verifica delle condizioni per rilanciare il progetto della Gigafactory a Termoli. Non è affatto vero che c’è un silenzio da parte delle istituzioni. Nell’incontro di lunedì tra il Ministro Urso e l’ing. Filosa, CEO di Stellantis, è stato stabilito che l’azienda rimodulerà il piano industriale e i volumi produttivi, anche alla luce delle evoluzioni del mercato e delle tecnologie. Si tratta di un passaggio fondamentale, che richiede tempo, serietà e lavoro istituzionale.

Siamo consapevoli delle difficoltà che attraversa il comparto automotive, ma è proprio per questo che non possiamo permetterci di dare spazio a leggerezze o polemiche sterili. La Regione è costantemente in contatto con il Ministero e segue da vicino ogni sviluppo.

Serve equilibrio e concretezza– conclude Di Lucente – Il futuro dello stabilimento si gioca su tavoli ministeriali e aziendali, non nelle piazze.”