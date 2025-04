Stanziati fondi alla Regione per finanziare le borse di studio per l’anno 2024-2025

Il Consigliere con delega all’Istruzione Roberto Di Baggio comunica che sono stati stanziati in

favore della Regione Molise oltre 184.500 euro per finanziare le borse di studio per l’anno 2024-

2025, destinate agli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di Secondo Grado.

La Giunta Regionale, con Delibera n. 118 del 15 aprile 2025, nel prendere atto del finanziamento

statale, ha determinato i requisiti per poter usufruire del beneficio, che verrà disposto direttamente

dal Ministero al completamento dell’iter di istruttoria.

Il valore della borsa di studio è ricompreso tra i 150 euro e i 500 euro ed è destinato a studenti che

fanno parte di un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a € 11.000,00.

Gli studenti interessati dovranno presentare presso il proprio Comune di residenza, cui spetta la

predisposizione dei singoli bandi, la domanda mod. “allegato A” che è disponibile al link ove sono

pubblicati tutti gli atti relativi:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?DB_NAME=l1200158&StwEvent=101&Open

Tree=1&Archivio

Spetterà poi ai singoli Comuni trasmettere alla Regione Molise entro il prossimo 23 maggio, le

graduatorie delle istanze pervenute tramite tramite la modulistica predisposta dagli uffici regionali.

Sono somme che vanno in aiuto delle famiglie per sostenere i costi legati al diritto allo studio, in

un’ottica di equità e per consentire a studenti, spesso meritevoli ma con condizioni economiche

meno abbienti, di proseguire nel percorso scolastico senza gravare totalmente sul bilancio

familiare. La Regione Molise è sempre attenta a recepire e a utilizzare al meglio i fondi

ministeriali che sono destinati alla cultura e all’istruzione, ingredienti per costruire una società

migliore, auspicando un sempre maggior incremento di investimenti e risorse.