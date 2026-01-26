Spettanze aziende Tpl, Niro ‘corregge’ i sindacati: “La Regione ha regolarmente pagato”

“Così come avvenuto nel corso di tutto il 2025, la Regione Molise ha regolarmente effettuato il pagamento alle aziende di Trasporto Pubblico Locale, comprese Sati e Atm. Martedì 20 gennaio 2026, il bonifico è stato inviato ed è nelle disponibilità delle aziende. Queste le due Determine di pagamento del Servizio Mobilità: nr 171 del 20 gennaio 2026, relativa ai servizi prestati nella mensilità di dicembre, e numero 177, sempre del 20 gennaio 2026, relativa alle corse aggiuntive autorizzate.

Contrariamente a quanto affermato da alcune sigle sindacali , in questa come in altre occasioni, la Regione non è stata affatto immobile, attivandosi puntualmente sul piano dei provvedimenti amministrativi per quanto di competenza.

Le affermazioni dei sindacati Faisa Cisal, Filt Cgil Molise e Fit Cisl Abruzzo Molise sono denigratorie e gratuite nei confronti della Regione che ha sempre mostrato vicinanza ai lavoratori tutelandoli nelle sedi istituzionali e con gli strumenti a disposizione. Siamo consapevoli delle responsabilità di cui la Regione è investita, del rispetto dei diritti e della dignità dei lavoratori che svolgono un servizio essenziale per la comunità, ma non condividiamo le accuse di ‘immobilismo e complicità’ così come mosse dai sindacati.

Siamo vigili e attenti al rispetto del contratto di servizio e sempre pronti al confronto, come avviene sempre più spesso con le parti sociali, e i sindacati – questo è l’aspetto che amareggia maggiormente – ne sono pienamente consapevoli”.

Questa la replica di Vincenzo Niro.