Spettanze aziende Tpl, Niro ‘corregge’ i sindacati: “La Regione ha regolarmente pagato”

Vincenzo Niro

“Così come avvenuto nel corso di tutto il 2025, la Regione Molise ha regolarmente effettuato il pagamento alle aziende di Trasporto Pubblico Locale, comprese Sati e Atm. Martedì 20 gennaio 2026, il bonifico è stato inviato ed è nelle disponibilità delle aziende. Queste le due Determine di pagamento del Servizio Mobilità: nr 171 del 20 gennaio 2026, relativa ai servizi prestati nella mensilità di dicembre, e numero 177, sempre del 20 gennaio 2026, relativa alle corse aggiuntive autorizzate.

Contrariamente a quanto affermato da alcune sigle sindacali , in questa come in altre occasioni, la Regione non è stata affatto immobile, attivandosi puntualmente sul piano dei provvedimenti amministrativi per quanto di competenza.

Le affermazioni dei sindacati Faisa Cisal, Filt Cgil Molise e Fit Cisl Abruzzo Molise sono denigratorie e gratuite nei confronti della Regione che ha sempre mostrato vicinanza ai lavoratori tutelandoli nelle sedi istituzionali e con gli strumenti a disposizione. Siamo consapevoli delle responsabilità di cui la Regione è investita, del rispetto dei diritti e della dignità dei lavoratori che svolgono un servizio essenziale per la comunità, ma non condividiamo le accuse di ‘immobilismo e complicità’ così come mosse dai sindacati.

Siamo vigili e attenti al rispetto del contratto di servizio e sempre pronti al confronto, come avviene sempre più spesso con le parti sociali, e i sindacati – questo è l’aspetto che amareggia maggiormente – ne sono pienamente consapevoli”.

Questa la replica di Vincenzo Niro.

