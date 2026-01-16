Sicurezza, Patriciello: grazie alla lega in arrivo 16 agenti di polizia in Molise

“Più uomini e donne in divisa per il nostro Molise. In arrivo 16 unità totali, previste dal piano di assegnazione del Viminale per le province di Campobasso (13) e Isernia (3). Obiettivo rafforzare il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini, incrementando il personale e rafforzando i presidi nella nostra regione. Un intervento significativo, frutto del buon lavoro della Lega e del sottosegretario Molteni, che riafferma come la sicurezza è e sarà sempre al primo posto nell’azione politica del nostro Partito”.

Così Aldo Patriciello, commissario della Lega Molise e parlamentare europeo.