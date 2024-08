Servizi ferroviari e sostitutivi: “Ognuno faccia ciò che deve”

Certo che cogliamo il segnale “di esserci” perché le istituzioni preposte alla gestione del servizio ferroviario, Regione Molise e Trenitalia azienda di Stato, sono finalmente intervenute sulla situazione dei gravi e ripetuti disservizi del servizio sostitutivo al ferroviario.

La Regione Molise ha preannunziato l’erogazione delle penalità previste dal contratto di servizio, in particolare per la mancata erogazione del servizio sostitutivo sulla tratta Isernia-Campobasso del treno R 5135 delle ore 22,27. E’ facoltà della Regione e magari sarebbe stato utile intervenire anche prima visto che i viaggiatori di Trenitalia sono stati colpiti da un a “raffica di disservizi vari” e le penalità, erogate con raziocinio e senza spirito persecutorio, servono proprio a richiamare attenzione e sollecitare buone pratiche.

Trenitalia ha accertato e riconosciuto la mancata effettuazione del servizio come da obbligo di registrazione di ogni disservizio derivante dal disciplinare generale, e la disponibilità a erogare rimborsi ai clienti che hanno subito il disservizio e avanzano apposita richiesta in base ai tabellari predisposti, secondo le modalità previste e come è sua prassi ordinaria in tutta Italia. Se i cittadini interessati non sanno in che modo presentare ed inoltrare le richieste noi associazioni siamo disponibili ad assisterli , anche attivando la procedura legale della “conciliazione paritetica” a noi riservata, introdotta anche nel Molise, nel caso i rimborsi proposti da Trenitalia non venissero ritenuti adeguati. Noi volontari professionalizzati, con i nostri sportelli , assistiamo i cittadini in presenza ed anche a distanza con i nostri contatti telefonici e informatici e ancora di più potremmo fare se la Regione Molise utilizzasse il finanziamento statale per “progetti a favore dei cittadini consumatori utenti” non impegnando ventimila euro a titolo di compartecipazione così rimandando indietro, nel corso degli anni, alcuni milioni di euro; gli ultimi progetti proposti e finanziati dal Ministero competente , appunto finalizzati a rafforzare la rete di sportelli su tutto il territorio regionale.

Trenitalia si è attivata verso i suoi concessionari inadempienti del servizio sostitutivo ed impegnata anche a gestire per quanto possibile “presenzialismi” al fine di monitorare costantemente il servizio. Apprezziamo e ci rammarichiamo per il persistente rifiuto della Regione Molise, in violazione di legge, di attivare l’obbligo previsto dalla Legge 24/12/2007 n. 244 che all’articolo 2 , comma 461 prevede l’obbligo per gli enti locali di attivare, con le associazioni dei consumatori, istituti di controllo dei servizi pubblici locali,al fine di tutelare i diritti dei consumatori utenti, tra questi alla lettera d) “un sistema di monitoraggio permanente”.

Per questo ripetiamo sempre “ OGNUNO FACCIA QUEL CHE DEVE”, noi ci siamo.

MOVIMENTO CONSUMATORI MOLISE

ADICONSUM MOLISE

ADOC MOLISE

CITTADINANZATTIVA MOLISE

FEDERCONSUMATORI MOLISE