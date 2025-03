Servizi educativi per l’infanzia, la consigliera Passarelli chiarisce: nessun rischio impoverimento

In relazione all’interpellanza presentata dai consiglieri Roberto Gravina, Andrea Greco e

Angelo Primiani e attinente alla decadenza dalla quota perequativa del Fondo nazionale per il

Sistema integrato di educazione e istruzione, preme specificare che la dotazione finanziaria

attiene per il 60% alle Politiche sociali e per il restante 40% all’Istruzione.



Ai sensi dell’avviso approvato in data 26.06.2024, rivolto ai Comuni molisani, sono stati

approvati 69 progetti tra servizi di micronido e Sezioni Primavera per un importo complessivo

di € 1.970.000,00. Tale intervento prevedeva la copertura finanziaria di più fonti di

finanziamento:

 economie risorse regionali (già nelle casse dei Comuni)

 Fondo nazionale 0-6

 Fondo Idrocarburi

 Risorse Ufficio Scolastico regionale

 Risorse comunitarie FSE + 2021-2027



La copertura finanziaria è stata garantita per tutti i progetti dei Comuni utilmente collocati in

graduatoria ed approvati.



Non vi è stata alcuna perdita di risorse per i Comuni; infatti, il Servizio Programmazione delle

Politiche Sociali ha provveduto, con specifici atti, alla concessione del contributo spettante,

così come stabilito da approvazione della graduatoria.



Il taglio ministeriale non ha influito in alcun modo sul finanziamento dei singoli Comuni in

quanto la copertura è stata assicurata con le risorse del FSE + 2021-2027, come stabilito già

nel mese di settembre 2024.



Ad oggi il Servizio Programmazione delle Politiche Sociali ha provveduto ad inoltrare le

convenzioni con i Comuni e si sta provvedendo all’erogazione delle anticipazioni dell’80%

come previsto dall’Avviso e dalla Convenzione.

Stefania Passarelli