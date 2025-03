Sequestro di droga a Termoli, un plauso alle forze dell’ordine, serve ancora più sicurezza.

Il recente sequestro di oltre 8 kg di cocaina a Termoli, operato dalla Squadra Mobile della Questura di Campobasso e dal Commissariato di Termoli, con l’arresto di tre individui, rappresenta un altro significativo successo nella lotta contro il traffico di stupefacenti nel nostro territorio. Questa operazione dimostra l’efficacia e la dedizione delle forze dell’ordine nel contrastare le infiltrazioni criminali nel Basso Molise.

Tuttavia, episodi come questo evidenziano la necessità di potenziare ulteriormente i presidi di sicurezza nella nostra regione. Da tempo sostengo la riclassificazione della Questura di Campobasso a rango di Dirigenza Generale, al fine di ottenere maggiori risorse e personale per affrontare in modo più efficace le sfide legate alla sicurezza pubblica.

Parallelamente, ritengo fondamentale il rafforzamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino. Recentemente ho rassicurato la cittadinanza sull’assenza di piani di accorpamento o ridimensionamento di questa istituzione, sottolineando l’importanza di potenziarla per garantire una giustizia tempestiva ed efficiente nel nostro territorio.

Continuerò la mia azione politica affinché le nostre istituzioni locali ricevano l’attenzione e le risorse necessarie per tutelare la sicurezza e il benessere dei cittadini molisani.

Sen. Costanzo Della Porta