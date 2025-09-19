Scontro istituzionale senza precedenti: i comuni capofila di 6 ambiti sociali contro il Piano Regionale

Sei Comuni capofila degli Ambiti territoriale sociali molisani (Campobasso, Isernia, Larino, Agnone, Riccia e Venafro) hanno promosso, contemporaneamente, ricorso al Tar Molise contro la delibera di Giunta regionale n.34 del 3 giugno 2025 che ha approvato il Piano sociale regionale 2025-2027 e il Piano sociale di contrasto alle povertà 2025-2027.



Al centro dell’impugnazione vi è la riduzione degli Ambiti Territoriali Sociali da 7 a 3, operata – secondo i ricorrenti – in assenza del rispetto dei principi sanciti dalla normativa nazionale (L. 328/2000), tra cui sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità e autonomia degli enti locali.



I Comuni contestano che tale riorganizzazione comprometta la capacità di erogare servizi sociali nel rispetto del principio di prossimità, penalizzando le fasce più fragili della popolazione e generando squilibri nel sistema di finanziamento, soprattutto nelle aree con maggiori criticità territoriali.



A ciò si aggiunge la mancata convocazione dei presidenti dei Comitati dei Sindaci alle riunioni del Gruppo tecnico e l’esclusione dalla fase di stesura del Piano, in violazione delle procedure di consultazione, concertazione e coprogrammazione previste dalla normativa vigente e dalla stessa delibera di Giunta regionale n.88 del 19 febbraio 2024 adottata per la redazione del Piano. Una scelta che, secondo i ricorrenti, priva i Comuni delle proprie prerogative costituzionali (artt. 118 e 119 Cost.) e determina un modello di gestione inefficiente e non condiviso.



Elemento di particolare rilievo politico è il dato che i Comuni capofila di sei Ambiti su sette hanno formalizzato il ricorso, con la sola eccezione di Termoli.



A sostegno dell’iniziativa, sono state prodotte ben 66 delibere da parte dei Comuni molisani – 54 nella sola provincia di Campobasso – e tra i sindaci ricorrenti figurano anche i due presidenti delle Province di Campobasso e Isernia, nonché le delibere degli Ats di Venafro e Agnone.



Questi numeri delineano un conflitto istituzionale profondo e senza precedenti tra Comuni e Regione, che investe il cuore del sistema di welfare territoriale e pone interrogativi sulla legittimità e sull’efficacia del nuovo assetto proposto dal governo regionale.



Marialuisa Forte (sindaca di Campobasso)

Piero Castrataro (sindaco di Isernia)

Pino Puchetti (sindaco di Larino e presidente della Provincia di

Campobasso)

Daniele Saia (sindaco di Agnone e presidente della Provincia di Isernia)

Pietro Testa (sindaco di Riccia)