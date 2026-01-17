Sanità, via libera alla Camera per l’indagine conoscitiva voluta dal M5S. Gravina: “Serve un nuovo assetto per garantire equità e diritti”

Ha avuto il via libera, con il sì ottenuto all’unanimità nella Commissione permanente affari sociali e sanità alla Camera dei deputati, l’indagine conoscitiva promossa dal Comitato Enti Locali del Movimento 5 Stelle, che ha come coordinatore a livello nazionale il consigliere regionale del Molise Roberto Gravina, insieme al Comitato Salute del M5S, e che è alla base della “Proposta d’indagine conoscitiva sulle disuguaglianze regionali nell’erogazione delle prestazioni e nell’accesso ai LEA”, presentata dai deputati del Movimento 5 Stelle Ricciardi, Di Lauro, Sportiello e Quartini. Un percorso che punta a ricostruire con rigore il quadro delle diseguaglianze sanitarie italiane, analizzando LEA, tempi di attesa, mobilità sanitaria e criteri di riparto, sulla base dei dati elaborati dalla Fondazione Gimbe e di altre analisi indipendenti.

«Oggi si apre un percorso che può incidere profondamente sulla direzione futura della sanità italiana – afferma Roberto Gravina – e per il Molise rappresenta un’occasione che non possiamo permetterci di sprecare. Il nostro territorio, nonostante anni di commissariamento, resta tra quelli che non raggiungono la sufficienza nei LEA e continua a subire ritardi, disfunzioni e carenze strutturali che pesano sui cittadini. Questa indagine consentirà finalmente di mettere mano alle cause vere del divario: criteri di riparto iniqui, mobilità passiva che drena risorse, scarsità di personale, norme ormai superate e modelli organizzativi che non rispondono più ai bisogni reali. Affrontare questi nodi in Parlamento significa dare una speranza concreta al diritto alla salute dei molisani e di tutti i meridionali».

Gravina sottolinea anche il proprio impegno diretto in questa fase cruciale: «In questi giorni sarò presente a tutti i passaggi importanti che riguardano la sanità regionale e nazionale. Venerdì 16 gennaio sarò a Termoli per ascoltare l’intervento del presidente Gimbe, Nino Cartabellotta, i cui dati rappresentano una base tecnica imprescindibile per l’indagine parlamentare. E domenica 18 gennaio parteciperò alla fiaccolata promossa dal sindaco di Isernia, Piero Castrataro, in difesa dell’ospedale e del diritto alla salute: una mobilitazione che conferma quanto sia urgente intervenire con riforme vere e non più rinviabili».

I contenuti di ciò che l’indagine parlamentare mira a perseguire – dalla revisione dei criteri di riparto alla valutazione del commissariamento, dall’analisi della mobilità sanitaria all’impatto delle normative vigenti, fino alla verifica della reale uniformità dei LEA – saranno illustrati da Roberto Gravina e dal Movimento 5 Stelle in due conferenze stampa: la prima sabato 17 gennaio, alle ore 10.30, a Campobasso nella sala della Biblioteca del Consiglio regionale; la seconda giovedì 22 gennaio a Roma, alla Camera dei deputati.

«Il fatto che si parta con il presentare questo lavoro dal Molise – conclude Gravina – dimostra che le criticità del nostro territorio non sono più invisibili. Ora serve trasformare questa attenzione politica in risultati concreti e in un nuovo assetto sanitario capace di garantire davvero equità, qualità e diritti».