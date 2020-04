Sanità/ USB Molise denuncia lo stato di completa confusione e di caos che regna in Molise

L’Unione sindacale di base del Molise (USB), con forza denuncia lo stato di completa confusione e di caos che regna nella nostra Regione in merito al diffondersi della epidemia Corona Virus. Il

Presidente Toma ha dimostrato sin da subito la sua completa inettitudine, sottovalutando nella

maniera più assoluta i rischi e la pericolosità del contagio che nelle ultime ore sta assumendo numeri sempre più preoccupanti. Si è parlato di riaprire Venafro, di riaprire Larino ma sono tutte chiacchiere. Non è stato fatto nulla.

A Venafro c’è un ospedale pronto ed idoneo, ci vorrebbero solo i respiratori e crediamo non debba essere un problema reperirli. Bisogna garantire l’assistenza a tutti i malati, anche ai non contagiati, che hanno necessità di sottoporsi a terapie ospedaliere. I nostri Ospedali, nella

maniera più assoluta non sono attrezzati per affrontare una eventuale pandemia e ci auguriamo di cuore che non ci sia. Apprendiamo direttamente dai medici dei presidi ospedalieri, che addirittura continuano ad essere privi di mascherine Ffp3 e sono costretti ad utilizzare le mascherine chirurgiche.In tutti questi team costituiti dal Presidente Toma e dai vertici Asrem non vi è traccia di un igienista, uno specialista in malattie infettive, un epidemiologo, un virologo, questo è un dato di fatto oggettivo di estrema gravità, sintomo di una gestione dell’emergenza irresponsabile e superficiale.

Siamo in balia degli eventi purtroppo e la percezione sempre più crescente da parte di tutti i Molisani e di potersi affidare esclusivamente alla buona sorte. Chiediamo anche agli esponenti della minoranza in Regione, ma al Governo del nostro Paese, di assumersi le proprie responsabilità e di attivarsi immediatamente presso le dovute sedi per sollecitare un intervento immediato del Presidente del Consiglio e del Governo per cercare di uscire da una situazione di completo caos dove non è ancora chiaro chi è con quali competenze ha nelle mani il timone della barca sempre più alla deriva.

Sergio Calce ( Coordinatore Regionale USB Molise)

USB Forestali del Molise