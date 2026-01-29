Sanità/Saia replica a Di Lucente: non sono io che faccio campagna elettorale

Il sindaco di Agnone, Daniele Saia, replica alle dichiarazioni del vicepresidente della

Regione Molise, Andrea Di Lucente:

“Caro Di Lucente,

Mi accusi di voler riscrivere una storia che non mi appartiene, quella a sostegno

dell’ospedale Caracciolo. Ti rispondo allora in qualità di sindaco che, negli anni,

insieme a tutta l’amministrazione comunale, ha organizzato e partecipato a numerose

manifestazioni a difesa del nostro ospedale, esponendosi sempre in prima persona a

tutela del diritto alla salute dei cittadini.

Proprio per le accuse che mi muovi, sono andato a rileggere il ‘libro di storia’ del

Caracciolo. E con sorpresa ho ritrovato alcune tue dichiarazioni che raccontano una

realtà molto diversa da quella che oggi presenti. Nel 2019, quando eri già al governo

regionale, parlasti di riconvertire l’ospedale di Agnone in un centro geriatrico, senza

Pronto soccorso per i codici rossi. Nel 2021, invece, dichiarasti che ‘la politica non

può nulla per salvare l’ospedale’. Oggi, però, rivendichi risultati parlando di

continuità istituzionale. È evidente come ci sia una contraddizione: prima parlavi di

cambiamento, poi di resa, oggi di obiettivi raggiunti. Meno male, allora, che quella

linea di continuità non è stata seguita.

Voglio ribadire che non sono mai stato contrario a servizi in più per il Caracciolo,

sarebbe assurdo. La nostra amministrazione comunale ha sempre chiesto una cosa

semplice: il rispetto di ciò che è scritto nelle norme. Il Caracciolo è un ospedale di

area disagiata e il D. M. 70 prevede chiaramente che questi presidi possano svolgere

anche attività di day e week surgery. È giusto ricordare, inoltre, che il riconoscimento

del Caracciolo come presidio di area disagiata nasce anche dalle iniziative portate

avanti dal 2015, alle quali ho contribuito in prima persona. È stata una battaglia

comune portata avanti dall’amministrazione Carosella, dai comitati civici “Il

cittadino c’è” e “Articolo 32”, da tantissimi cittadini. Un moto d’orgoglio guidato da

un gruppo coeso e determinato. E questo non lo sottolineo per autoincensarmi, ma

solo per dire che su questo tema io ci sono sempre stato, ieri come oggi. Quello a cui

la nostra amministrazione è stata sempre contraria, invece, è la riconversione in

ospedale di comunità, perché ci toglierebbe un servizio vitale: il Pronto soccorso. I

nostri cittadini hanno bisogno di risposte immediate alle urgenze di salute. E tutto

questo passa da una TAC e da un reparto di degenza funzionanti, oltre che dalla day

surgery e dal day hospital. Per chi vive in montagna, questa non è una posizione

politica, ma pura necessità.

In conclusione, accolgo le tue tardive dichiarazioni con spirito critico, senza scopo di

scontro. Infatti, ho sempre detto che sulla sanità non devono esserci divisioni di alcun

tipo, tantomeno politiche. Mi permetto, però, di ribadire che io non ho mai cercato di

prendermi meriti. Continuo a fare ciò che ho sempre fatto: difendere il Caracciolo in

ogni sede, insieme alla mia amministrazione, informando i cittadini con trasparenza

attraverso comunicati e canali pubblici. Se oggi qualcuno ha iniziato una campagna

elettorale strumentalizzando la sanità, non credo di essere io.”