Sanitá in Molise la protesta non si ferma!

Riaprite gli Ospedali e reparti su tutto il territorio molisano.Garanzia per il diritto alla salute e rispetto per i dipendenti della sanità pubblica che sono minacciati quotidianamente dalla Asrem con provvedimenti disciplinari nonostante la stessa continua tagli e disservizi costringendoli più volte a turni massacranti e con carenza di strumenti e macchinari , in occasione va la nostra solidarietà al dottor Ettore Rispoli .

Il 23 Giugno durante la manifestazione di protesta avevamo preannunciato un nuovo presidio – si legge in una nota del sindacato SOA – ma questa volta sotto la giunta regionale in via Genova a Campobasso la Asrem è lo specchio della politica regionale , a tutto campo su privatizzazioni e gestioni allegre , intanto continuano a distruggere e a mettere in ginocchio un’intera regione.

Solo se decidete di partecipare possiamo cambiare lo stato dei fatti.Con orgoglio e dignità .

Svegliati Molise!

Domani , giovedì 2 Luglio ore 10 presso area giunta regionale del Molise in via Genova a Campobasso LA PROTESTA CONTINUA!