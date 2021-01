Sanità/Il Molise parteciperà ai lavori del tavolo tematico per le modifiche al decreto Balduzzi

Il Molise sarà rappresentato all’interno della Cabina di regia della Conferenza delle Regioni che lavorerà al Patto per la Salute. L’annuncio da parte del presidente della Regione, Donato Toma, nel corso della riunione del Consiglio regionale di oggi.

In particolare, ha spiegato il governatore, il Molise parteciperà ai lavori del tavolo tematico per le modifiche al decreto Balduzzi.

“Riscriveremo insieme alla altre Regioni tutta la sanità ospedaliera in relazione al Patto per la Salute – ha spiegato – e ritratteremo di nuovo l’ospedale Dea di secondo livello. Siamo stati più penalizzati dal Dm10 – ha aggiunto – e non abbiamo avuto difesa adeguata in Conferenza delle Regioni. La modifica del decreto Balduzzi per noi è vitale, ne avevo fatto una battaglia elettorale, ne farò una battaglia per tutti noi”.