Sanità, il Molise chiede equità e rispetto: l’intervento dell’Assessore Michele Iorioall’incontro “Il grande malato”

Nel corso dell’iniziativa “Il grande malato. Per una riforma della sanità in Italia”, promossa

per rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale e riaffermare il diritto universale alla salute, la

Cgil Molise e Ali Comuni Molisani hanno invitato l’Assessore regionale ai Rapporti con i

Ministeri per l’attuazione del Piano di rientro sanitario, Michele Iorio, che ha portato una

testimonianza forte e appassionata sulla condizione della sanità molisana.

«Analizzare i dati del Molise – ha sottolineato l’Assessore rivolgendosi direttamente al

presente Nino Cartabellotta presidente di Gimbe – significa partire da una consapevolezza

imprescindibile: siamo la regione più piccola d’Italia, con caratteristiche territoriali e

demografiche uniche, che non trovano adeguata considerazione nei criteri nazionali di

riparto del Fondo Sanitario Nazionale».

Un sistema che oggi assegna il 97,5% delle risorse sulla base della sola quota capitaria,

penalizzando territori come il Molise, che a fronte di una popolazione ridotta presenta una

rete di ben 136 comuni, lo stesso numero della Basilicata, che però conta il doppio degli

abitanti. «Questo significa – ha aggiunto – garantire servizi essenziali con risorse

strutturalmente insufficienti».

L’Assessore ha richiamato anche una questione di principio: «Abbiamo una Costituzione

che tutela il diritto alla salute, ma l’introduzione del pareggio di bilancio ha finito per

subordinare i diritti fondamentali all’equilibrio dei conti. È una contraddizione che va

affrontata con coraggio, soprattutto quando si parla di sanità pubblica, Un concetto questo

che ribadisco da anni e confermato anche da una più recente sentenza della Corte

Costituzionale».

Ripercorrendo l’evoluzione dei meccanismi di finanziamento, Iorio ha ricordato la

scomparsa del fondo di riequilibrio per il Mezzogiorno e una narrazione che ha diviso il

Paese tra presunte “regioni canaglia” e “regioni virtuose”, salvo poi constatare che i correttivi

hanno spesso favorito altre aree. «Oggi il Molise – ha affermato – non dispone di un fondo

sanitario adeguato ai bisogni reali del proprio territorio».

Un passaggio centrale è stato dedicato al commissariamento, che grava sulla sanità

molisana da oltre 16 anni: «Ci viene chiesto di migliorare le prestazioni tagliando le risorse

all’Asrem. È una stortura che va contro qualsiasi logica aziendale e contro l’interesse dei

cittadini».

Da qui l’appello a un cambio di rotta: «A nome del Presidente della Giunta regionale ho

ribadito con forza a Roma: basta ai tagli sulla sanità pubblica” esprimendo poi la propria

considerazione che «non è accettabile che, mentre il sistema pubblico soffre, il privato resti

intoccabile».

Tra le prospettive indicate, la necessità di rivedere i fondi, riorganizzare il sistema sanitario

regionale e valorizzare il legame con l’Università del Molise, anche attraverso l’integrazione

della Facoltà di Medicina e la creazione di un ospedale universitario.

«La linea che guida il Governo regionale – ha concluso l’Assessore – è chiara e senza

ambiguità: migliorare il sistema sanitario pubblico, renderlo più giusto, più vicino ai territori

e realmente capace di garantire il diritto alla salute a tutti i molisani».