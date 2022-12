Sanità, Giuliano (UGL): Positivo l’incontro con il Ministro Schillaci, al via tavolo di concertazione permanente sulle criticità del SSN

“Si è svolto nel pomeriggio di venerdì 16 dicembre un primo confronto tra il Ministro della Salute Orazio Schillaci e le parti sociali sulle principali criticità del SSN” dichiara in una nota il Segretario Nazionale della UGL Salute Gianluca Giuliano. “E’ assolutamente positivo – prosegue il sindacalista – che dopo anni di mancanza di concertazione, e un SSN lasciato a cumulo di macerie come più volte denunciato, abbiamo finalmente trovato un interlocutore attento

alle nostre istanze tanto da concordare un tavolo di confronto permanente.

Come UGL – dice ancora il Segretario – abbiamo posto l’accento sulla necessità di intervenire rapidamente, partendo da temi principali: una massiccia campagna di assunzioni con le dovute garanzie, l’innalzamento delle retribuzioni per il tramite del rinnovo del CCNL, la lotta al precariato e all’utilizzo del sistema dei Medici a gettone, il contrasto al fenomeno delle aggressioni e la riforma della medicina del territorio per allentare la pressione sempre costante sui Pronto Soccorso. Nessuno ha la bacchetta magica, il SSN è stato devastato da anni di tagli e spending review ma, anche se la strada è ancora lunga, siamo finalmente fiduciosi di iniziare ad attuare quella riforma. con al centro i professionisti della Sanità, che chiediamo a gran voce da anni” – conclude Giuliano.