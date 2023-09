Sanità: Accordi di confine delle regioni Molise e Abruzzo

I Commissari di Governo per la Sanità, Bonamico e Di Giacomo, accompagnati dal Direttore Generale per la Salute della Regione Molise Gallo, hanno incontrato a Pescara l’Assessore alle Politiche della Salute della Regione Abruzzo Dr.ssa Nicoletta Verì e la sua struttura .

Si è discusso di accordi di confine in Sanità da inserire nel Piano delle Reti tempo-dipendenti ma non solo, e nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro per la revisione e il rinnovo della convenzione per l’ elisoccorso e per una proposta di accordo che riguardi non solo le prestazioni ad alta complessità come l’Emodinamica, ma anche discipline che al momento sono causa di mobilità passiva per entrambe le regioni.

La proposta, su richiesta di entrambe le parti, coinvolgerà per il Molise i tre presidi ospedalieri di Termoli, Isernia e Agnone, e per l’Abruzzo gli ospedali di confine.