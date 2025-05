Salvini a Termoli per la firma del ‘Protocollo d’Intesa per la Sistemazione del Nodo Ferroviario di Termoli’

Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, ha partecipato mercoledì 21 maggio 2025, insieme all’Assessore ai Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture, Michele Marone, nella Sala Consiliare del Comune di Termoli, alla firma del ‘Protocollo d’Intesa per la Sistemazione del Nodo Ferroviario di Termoli’, nella cerimonia alla quale ha preso parte il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

A firmare il protocollo, insieme alla Regione Molise, il Comune di Termoli, il Ministero dei Trasporti, RFI e FS Sistemi Urbani. Col presidente Roberti e l’assessore Marone, anche il sindaco di Termoli, Nico Balice, l’Amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Aldo Isi e l’Amministratore delegato di FS Sistemi Urbani, Matteo Colamussi.

Il Protocollo, inoltre, istituisce un Tavolo Tecnico congiunto, coordinato dalla Regione Molise, finalizzato alla condivisione dei contenuti dello studio di fattibilità delle alternative progettuali e alla definizione degli aspetti patrimoniali e gestionali degli asset limitrofi alla stazione ferroviaria.

“La firma del protocollo d’intesa ha dato il via, in maniera ufficiale, ai lavori di riqualificazione della Stazione Ferroviaria di Termoli – il commento del Presidente Francesco Roberti – Oggi abbiamo sancito, con la sottoscrizione del documento, la fine di una fase, iniziata nel 2019, quando abbiamo iniziato a interloquire e confrontarci con i vertici di Ferrovie dello Stato, e l’inizio di un altro periodo, quello che è finalizzato a far diventare la stazione ferroviaria di Termoli, che si trova in una zona centralissima, un salotto che rappresenta anche il bigliettino da visita per chi arriva nella nostra città”.

“La presenza del Ministro e vice-premier Matteo Salvini è stata di fondamentale importanza – ha concluso il Presidente Roberti – poiché è l’ennesima dimostrazione di come il Governo attenzioni il nostro Molise con fatti concreti per il rilancio della nostra regione”.