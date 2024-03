Salvatore/ Sulla emodinamica di Isernia ignorati Consiglio regionale e cittadini

Avevamo chiesto al Commissario ed al sub-commissario, in sede di audizione, di rivedere il nuovo P.O. sanitario, anche rispetto alla previsione di accorpamento della Emodinamica di Isernia a quella di Campobasso. Oggi la “centralizzazione” sul Cardarelli è già operativa per gli infarti acuti (da trattare con angioplastica primaria nelle 3 ora dalla insorgenza dei sintomi e previa diagnosi con ECG) di notte e nei festivi.

Come abbiamo ribadito in occasione del monotematico sulla Sanità e della discussione della nostra mozione, stabilire che i pazienti da trattare in laboratorio di emodinamica vengano portati dalla provincia di Isernia, tout court, al Cardarelli di Campobasso, anche durante i giorni feriali (questo il P.O. letteralmente stabilisce), significa togliere un servizio “salvavita” ad Isernia (coronografie, angioplastiche primarie ecc.) e congestionare ulteriormente l’UTIC di Campobasso.

A fronte di tutto ciò e dei complimenti fatti, proprio questa mattina, dal Presidente Roberti, al lavoro della struttura commissariale, è stata adottata la versione definitiva del nuovo P.O., con la conferma, tra le altre cose, proprio dell’accorpamento dell’Emodinamica di Isernia a Campobasso.

Ignorato il nostro grido di allarme. Ignorata la volontà del Consiglio regionale. Ignorati il diritto dei cittadini molisani alla tutela della loro salute.

Daremo sostegno a tutte le iniziative utili a contrastare una scelta, che ribadiamo essere inaccettabile.

Per il gruppo PD, la Capogruppo in Consiglio regionale Avv. Alessandra Salvatore