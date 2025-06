Saia sulla modifica della legge Delrio: “Deleghe concrete in mano alle Province per nuovo piano di sviluppo”

“Accolgo con convinzione e grande supporto il lavoro del Presidente dell’Unione delle Province

d’Italia, Pasquale Gandolfi, che nei giorni scorsi ha inviato al Presidente della Conferenza delle

Regioni Fedriga una proposta di legge regionale che ha come obiettivo quello di riorganizzare il

sistema di governo locale in ambito regionale. È necessario procedere con rapidità alla modifica

della legge Delrio per restituire alle Province il ruolo che meritano. Negli ultimi anni, lo

svuotamento delle competenze affidate a questi enti intermedi non ha giovato alla crescita dei

territori ma, nonostante questo, le Province hanno continuato a essere un importante punto di

riferimento per tutti i Comuni e le comunità. Ora devono tornare ad avere deleghe adeguate, reali e

concrete; devono avere risorse e strumenti giusti. Solo così è possibile pensare a nuova ed efficace

programmazione per lo sviluppo delle realtà locali. Un piano che guardi con attenzione alla

crescita sostenibile e ai bisogni dei cittadini, un piano che garantisca servizi efficienti anche nelle

aree più periferiche”.

Così il Presidente della Provincia di Isernia, nonché delegato nazionale alle Aree Interne UPI,

Daniele Saia, che questo pomeriggio, alle 18:00 a Castel di Sangro, parteciperà all’Assemblea delle

Province dell’Abruzzo e del Molise per discutere la proposta UPI di revisione delle leggi regionali

di attuazione della L. 56/14 (Delrio). Sarà presente all’incontro il Presidente UPI, Pasquale

Gandolfi, insieme al Vicepresidente, Angelo Caruso. Dal Molise anche il Presidente della Provincia

di Campobasso, Pino Puchetti, e il Presidente ANCI, Gianfranco Paolucci. Inoltre, prevista la

presenza dei Presidenti delle Province abruzzesi e del Presidente ANCI Abruzzo, Pierluigi Biondi.

L’incontro rientra nel percorso di tavoli di confronto che l’Unione delle Province sta organizzando

con le Regioni, a tal proposito interverranno il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e

il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale del Molise, Vincenzo Niro. (nella foto Daniele Saia e Pasquale Gandolfi)