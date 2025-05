Roberti al nuovo Ceo Stellantis: Subito un incontro per individuare soluzioni condivise

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, scrive al nuovo CEO di Stellantis: “Subito un incontro per individuare soluzioni condivise per salvaguardare il futuro dell’indotto”

Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, ha inviato una lettera formale al nuovo Chief Executive Officer di Stellantis, Antonio Filosa, per chiedere un incontro urgente sul futuro dello stabilimento di Termoli e dell’indotto industriale connesso.

Nella missiva, il Presidente ha espresso le proprie congratulazioni per il nuovo incarico ricoperto dal dottor Antonio Filosa alla guida di uno dei principali gruppi automobilistici mondiali, sottolineando al contempo le preoccupazioni legate alla riorganizzazione produttiva in corso.

“Lo stabilimento di Termoli – il commento del Presidente Francesco Roberti – rappresenta da decenni un punto di riferimento per lo sviluppo industriale della nostra regione. La sua salvaguardia, così come quella dell’intero indotto, è una priorità assoluta. È fondamentale aprire un confronto diretto con Stellantis e il nuovo CEO per comprendere le prospettive future e garantire tutele occupazionali e continuità produttiva”.

Il Presidente, inoltre, ha ribadito la piena disponibilità a collaborare con l’azienda per individuare soluzioni condivise che accompagnino la transizione industriale, con l’obiettivo di tutelare i lavoratori e valorizzare le competenze presenti sul territorio.

“Confidiamo – ha concluso – nella lungimiranza e nella grande esperienza del dottor Antonio Filosa e nella volontà di Stellantis di mantenere saldo il legame con un territorio che ha dato tanto all’industria automobilistica italiana ed europea”.

Francesco Roberti

Presidente Giunta Regionale del Molise