Responsabile nel Molise del Dipartimento Enti Locali di Fratelli d’Italia, nuova nomina per Aida Romagnuolo

L’impegno e la serietà premiano. Per la consigliera regionale, Aida Romagnuolo, una nuova nomina. È stata scelta quale Responsabile del Dipartimento Enti Locali di Fratelli d’Italia in Molise.

L’impulso direttamente dal coordinatore regionale del partito, Filoteo Di Sandro, che non ha avuto dubbi sull’assegnazione dell’incarico.

Dal canto suo, l’inquilina di Palazzo D’Aimmo ha ringraziato Di Sandro per la fiducia accordata.

“Resto ancora più convinta – ha sottolineato – che nel partito guidato da Giorgia Meloni ci siano tutti i motivi e le opportunità per poter offrire ai cittadini molisani quelle occasioni di crescita e di tutela del territorio che fino ad ora, purtroppo, sono mancate. Pur se in questo momento stiamo vivendo una gravissima crisi internazionale dovuta all’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia di Putin, esprimendo e rinnovando la totale solidarietà e vicinanza al popolo colpito, continuo a rendermi disponibile ad incontrare tutti gli amministratori locali dei comuni molisani che abbiano a cuore il futuro e il reale sviluppo della regione e abbiano interesse ad aderire a Fratelli d’Italia. A breve – ha concluso Romagnuolo – presenterò al coordinamento regionale un gruppo di lavoro formato da iscritti e i simpatizzanti di Fratelli d’Italia in Molise, che riempiranno di contenuti il neonato Dipartimento regionale Enti Locali e saranno con me, al servizio della segretaria regionale”